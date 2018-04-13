В Бирштонасе, который славится своими минеральными источниками, в этом году прогнозируют рост числа отдыхающих. Правда, он не будет таким сильным как в прошлом году (55%). Другие литовские курорты не могут похвастаться таким быстрым ростом, пишет Verso žinios.
Birštonas: sanatorija
© U. Karaliūnaitės nuotr.

Согласно данным статистики, всего Бирштонас в прошлом году посетили почти 110 000 человек – на 39 000 больше, чем в 2016 г. (71 000). По данным представителей курорта, этому способствовало открытие нового оздоровительного комплекса Vytautas Mineral SPA.

Несмотря на то, что лидером туризма в Литве по-прежнему остается Друскининкай – 330 000, по темпу роста числа отдыхающих лидирует Бирштонас. В Паланге число туристов в 2017 году увеличилось на 11,7%, в Неринге - на 4,3%, в Друскининкай - 0,6%.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Общество

Глава "Содры": люди хотят получать пенсии выше своей зарплаты (16)

Несмотря на то, что действующая в Литве система...

Национальная земельная служба указала, когда завершится процесс возврата земли (1)

До 1 апреля 2018 г. 781 970 жителей восстановили свое право на...

Эксперты: в этом году из Литвы эмигрируют 44 000 человек (21)

Эксперты прогнозируют, что в этом году волна эмиграции...

Через неделю пройдет весенняя акция "Делаем" (5)

Зима закончилась, из-под снега появился мусор - пустые...

Центробанк Литвы: обязательное страхование водителей в этом году значительно дорожать не будет (4)

Центробанк Литвы надеется, что обязательное...

TOP новостей

Глава "Содры": люди хотят получать пенсии выше своей зарплаты (16)

Несмотря на то, что действующая в Литве система...

Эксперты: в этом году из Литвы эмигрируют 44 000 человек (21)

Эксперты прогнозируют, что в этом году волна эмиграции...

Еще один шаг "крестьян": борьба с сексуальной зависимостью (25)

"Крестьяне", объявившие войну алкоголизму, делают еще...

За одежду и обувь жители Литвы платят дороже, чем среднестатистический европеец (19)

После затянувшегося и быстрого роста цен можно...

Naujoji Vilnia Naujosios Vilnios bendruomenės atsiųstos rajono nuotraukos Naujosios Vilnios bendruomenės atsiųstos rajono nuotraukos Naujosios Vilnios bendruomenės atsiųstos rajono nuotraukos Naujosios Vilnios bendruomenės atsiųstos rajono nuotraukos

Ответ жителей Новой Вильни: не уехали бы отсюда, даже если бы нам заплатили (22)

На этой неделе на портале DELFI появилась статья под...