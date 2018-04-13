Согласно данным статистики, всего Бирштонас в прошлом году посетили почти 110 000 человек – на 39 000 больше, чем в 2016 г. (71 000). По данным представителей курорта, этому способствовало открытие нового оздоровительного комплекса Vytautas Mineral SPA.
Несмотря на то, что лидером туризма в Литве по-прежнему остается Друскининкай – 330 000, по темпу роста числа отдыхающих лидирует Бирштонас. В Паланге число туристов в 2017 году увеличилось на 11,7%, в Неринге - на 4,3%, в Друскининкай - 0,6%.
Глава "Содры": люди хотят получать пенсии выше своей зарплаты (16)
Несмотря на то, что действующая в Литве система...
Национальная земельная служба указала, когда завершится процесс возврата земли (1)
До 1 апреля 2018 г. 781 970 жителей восстановили свое право на...
Эксперты: в этом году из Литвы эмигрируют 44 000 человек (21)
Эксперты прогнозируют, что в этом году волна эмиграции...
Через неделю пройдет весенняя акция "Делаем" (5)
Зима закончилась, из-под снега появился мусор - пустые...
Центробанк Литвы: обязательное страхование водителей в этом году значительно дорожать не будет (4)
Центробанк Литвы надеется, что обязательное...
TOP новостей
Глава "Содры": люди хотят получать пенсии выше своей зарплаты (16)
Несмотря на то, что действующая в Литве система...
Эксперты: в этом году из Литвы эмигрируют 44 000 человек (21)
Эксперты прогнозируют, что в этом году волна эмиграции...
Еще один шаг "крестьян": борьба с сексуальной зависимостью (25)
"Крестьяне", объявившие войну алкоголизму, делают еще...
За одежду и обувь жители Литвы платят дороже, чем среднестатистический европеец (19)
После затянувшегося и быстрого роста цен можно...
Ответ жителей Новой Вильни: не уехали бы отсюда, даже если бы нам заплатили (22)
На этой неделе на портале DELFI появилась статья под...