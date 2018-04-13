Согласно данным статистики, всего Бирштонас в прошлом году посетили почти 110 000 человек – на 39 000 больше, чем в 2016 г. (71 000). По данным представителей курорта, этому способствовало открытие нового оздоровительного комплекса Vytautas Mineral SPA.

Несмотря на то, что лидером туризма в Литве по-прежнему остается Друскининкай – 330 000, по темпу роста числа отдыхающих лидирует Бирштонас. В Паланге число туристов в 2017 году увеличилось на 11,7%, в Неринге - на 4,3%, в Друскининкай - 0,6%.