Мать Вилюса (фамилия редакции известна) скончалась в Укмергской больнице 24 марта, она находилась в паллиативном отделении.

"Сутки тело продержали в подвале больницы, в среду взяли анализ на коронавирус. Потом перевезли тело в этот холодильник", – рассказал мужчина.

В субботу его разозлили слова главы администрации мэрии Укмергского района Дарюса Варнаса о покойном, у которого тест на COVID-19 дал положительный результат.

"В субботу Варнас заявил, что получен результат теста, скончавшегося 26 марта в Укмерге человека. Человек умер через два дня после того как умерла моя мать, и уже есть результат, а в случае с моей мамой ничего неясно. Нет никакой логики, я не понимаю, почему. Неужели никого не волнует, что мы уже почти неделю не можем ее похоронить, не знаем, что будет дальше. Мне интересно почему и что они скрывают", – сказал Вилюс.

По его словам, в пятницу тест на коронавирус сделали его жене, которая работает врачом.

"Мы не знаем, может и она больна, и я. Она, как и ее коллеги, работала в том же отделе, где лежал умерший в четверг человек. Пока ей никакую изоляцию не назначили. На следующую неделю ей выходить на работу. Я не знаю. Может, они пытаются скрыть статистику, может, не хотят называть настоящие цифры, думают, пусть эта бабушка еще полежит в холодильнике", – сказал Вилюс.

"Я говорил с Варнасом, говорю, погоди, ты говоришь о результатах теста 26 марта, а моя мать умерла 24 марта. Почему я ничего не знаю?

Варнас – не врач, он сам был удивлен, почему тот тест выполнили быстрее", – сказал мужчина. По его словам, в больнице не к кому обратиться, вся администрация в изоляции.

"В больнице работал один врач, который работал 5 суток, а потом его признали больным. Сейчас, насколько я знаю, приезжают врачи из столицы, в Укмерге работать некому. Одни больны, другие в изоляции", – сказал Вилюс.

В это сложно поверить, но в Укмерге такой случай не единственный. В редакцию обратился еще один читатель, по словам которого 24 марта умерла женщина, близкие которой до сих пор в неизвестности, не могут ее похоронить.

Варнас сказал, что в вильнюсской лаборатории, где проверяют образцы умерших в Укмерге, образовалась очередь неисследованных образцов. Поэтому результатов приходится ждать довольно долго.

"В пятницу я звонил в лабораторию. Принцип такой - по данным за пятницу была очередь из 1200 несисследованных образцов, в день исследуют 300-400, сам образец нельзя хранить дольше 5 суток, поэтому приходится брать повторный.

В лаборатории смотрят только на дату, чтобы успеть проверить. Я думаю, в понедельник будет масса результатов, данные кардинально изменятся. Надеюсь, в хорошую сторону, ведь взяты образцы 94 пациентов из паллиативного отделения, образцы нескольких десятков врачей", – сказал Варнас.