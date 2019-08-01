Командовавшего группой с февраля полковника-лейтенанта ВС Германии Пера Папенбрука сменит новый командир – германский офицер, полковник-лейтенант Роувен Хабель, командующий 391-м механизированным пехотным батальоном ВС Германии, сообщило Министерство обороны.
Приступающий к службе новый германский военный контингент сформирован на базе 391-го механизированного пехотного батальона, дислоцированного в Бад-Зальцунгене.
Размещенная с начала 2017 года в Учебном полку в Рукле международная боевая группа сегодня интегрирована в состав Механизированной пехотной бригады Gelezinis vilkas ("Железный волк") ВС Литвы. Более чем за два года в результате ротаций контингентов в батальоне НАТО уже отслужили более 8 союзнических военных из девяти стран-членов НАТО.
Сейчас в составе боевой группы в Литве служат военные Германии, Бельгии, Чехии, Нидерландов, Норвегии, Исландия делегировала в боевую группу гражданского специалиста.
Военнослужащие НАТО в Литве постоянно тренируются, участвуют в важнейших учениях. Их также можно часто увидеть в различных культурных и социальных проектах, на мероприятиях по случаю исторических и государственных праздников Литвы.
Дислоцированный в Литве батальон передовых сил НАТО – это прямой ответ на агрессивные и провокационные военные действия России у границ территории НАТО. Решение разместить батальоны передовых сил НАТО перед восточными рубежами блока было принято в июле 2016 года на варшавском саммите НАТО по просьбе Балтийских стран и Польши.
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