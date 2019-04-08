Как утверждает ССР, данные досудебного расследования позволяют обоснованно подозревать, что Шидлаускас и сотрудник филиала одного зарубежного акционерного общества в Литве договорились принять взятку у гражданина России, управляющего контрольным пакетом акций одного российского банка.

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Есть подозрения, что за взятку Шидлаускас пообещал, пользуясь своей прежней долголетней работой на дипломатической службе, повлиять на определенных лиц с тем, чтобы россиянину была выдана виза шенгенского государства.

По данным BNS, задержанный гражданин России - Ринат Насыров, который вместо с сестрой владеют "Новым промышленным банком". Как сообщалось в российских СМИ, Центробанк России в феврале 2018 года остановил действие лицензии "Нового промышленного банка", входящего в группу самых малых по стоимости имущества коммерческих банков России, из-за многократных нарушений требований к превенции финансирования терроризма и отмывания денег.

3 августа 2018 года лицензия этого банка была аннулирована.

Есть подозрения, что за взятку Р. Шидлаускас пообещал, пользуясь своей прежней долголетней работой на дипломатической службе, повлиять на определенных лиц с тем, чтобы россиянину была выдана виза шенгенского государства.

Посол Литвы в России Ремигиюс Мотузас в понедельник сказал, что ничего не знает о проводимом правоохраной расследовании. Р. Мотузас уверял, что не существует никаких возможностей повлиять на дипломатов при выдаче шенгенских виз.

"Не может быть никакого влияния, потому что требования установлены нашими правовыми актами и также правовыми актами о шенгенской визе, то есть правовыми актами Еврокомиссии (ЕК). Каждый гражданин, который обращается, должен соответствовать требованиям для получения шенгенской визы. Известно, что наше посольство выдает национальные, шенгенские визы, в России 17 визовых центров, но окончательное решение всегда принимает консулы нашего посольства, которые, согласно консульскому уставу, самостоятельны и независимы в принятии решений", - сказал Р. Мотузас.

Он сказал, что общался с Р. Шидлаускасом очень давно, как с представителем ассоциации промышленников по вопросам бизнеса.

Досудебное расследование возглавляют прокуроры Отдела расследований организованных преступлений и коррупции Вильнюсской окружной прокуратуры.

Р. Шидлаускас после восстановления независимости Литвы работал в МИД, занимал различные высокие должности, много лет возглавлял Консульский департамент МИД.

Он работал послом Литвы в Канаде, в 2002–2008 годвах - послом в России.

Он возглавляет ассоциацию палат торговли, промышленности и ремесел с 2009 года.

Авторы Юрате Дамулите, Сваюнас Лаукинетис