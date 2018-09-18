Служба спецрасследований проводит обыски в мэрии Тельшяйского района

"Они приехали с 8 ч. (...) и несколько часов назад уехали", – сказал BNS мэр района "трудовик" Пятрас Куйзинас.
По его словам, ССР задержала заместителя директора администрации, ВРИО директора "трудовика" Кястутиса Англицкаса.
По словам мэра, также был задержан заведующий отделом строительства и урбанистики Гинтаутас Лукаускас и заведующая отдела стратегического планирования и инвестиций Лайма Симанаускене.
Куйзинас сообщил, что уже назначил другого заместителя главы администрации Римантаса Жебраускаса ВРИО главы.
Мэр сказал, что ему неизвестно, что расследует ССР.
"Мне такую информацию не предоставили, они работают, что-то делают", – сказал мэр.
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