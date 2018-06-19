Сотрудники Службы спецрасследований (ССР) Литвы во вторник задержали мэра города Паневежис Ритиса-Миколаса Рачкаускаса.
Rytis Mykolas Račkauskas
© DELFI / Karolina Pansevič

"Мы подтверждаем, что Рачкаускас сейчас задержан", - сказала BNS пресс-атташе ССР Рената Эндружите.

Телефон Рачкаускаса с утра вторника отключен.

ССР подозревает, что в самоуправлении Паневежиса, вероятно, имели место злоупотребления служебным положением и давались незаконные распоряжения служащим администрации мэрии с целью создания благоприятных условий некоторым предприятиям для победы в конкурсах на госзакупки.

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Есть подозрения, что обещанные благоприятные решения принимались за взятки.

Как сообщает ССР, проводятся обыски по месту работы и жительства некоторых лиц, в самоуправлении Паневежиса и некоторых ЗАО произведены выемки важных документов.

Правоохрана обещает позже во вторник предоставить более подробную информацию о расследовании на предмет вероятной коррупции в городском самоуправлении Паневежиса.

Рачкаускас был избран мэром Паневежиса как представитель движения "Повилас Урбшис за список ВМЕСТЕ". Когда начались разногласия с парламентарием Повиласом Урбшисом, из этого движения вышла почти вся фракция совета самоуправления, включая самого мэра.

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