Служба спецрасследований Литвы задержала мэра Купишского района

Служба проводит досудебное расследование возможного злоупотребления служебным положением и торговли влиянием в Купишском районном самоуправлении. В самоуправлении, в подчиненном ему Центре культуры, на рабочих местах лиц и на дому во вторник проведены обыски.
Мэр Д. Бардаускас возглавляет это самоуправление второй срок полномочий, впервые он был избран на этот пост в 2015 году.
BNS не удалось с ним связаться, мобильный телефон районного мэра выключен.
Директор администрации самоуправления Марюс Малишаускас во вторник сообщил BNS, что расследование правоохранительных органов может быть связана с проведенным 6 июля в самоуправлении фестивалем "Стихии". Его организовал Купишский центр культуры.
BNS не удалось связаться и с директором этого центра Йолитой Янушонене.
Расследование контролирует прокурор отдела расследования организованных преступлений и коррупции Паневежской окружной прокуратуры.
Более подробные комментарии по расследованию правоохранительные органы обещают предоставить во вторник после обеда.
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