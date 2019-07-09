Служба спецрасследований Литвы задержала мэра Купишского района

Во вторник литовская Служба специальных расследований (ССР) задержала подозреваемого в злоупотреблении служебным положением мэра Купишского района, консерватора Дайнюса Бардаускаса. Эту информацию подтвердила BNS представитель ССР по связям с печатью Рената Эндружите.
© V.Kopūsto nuotr.

Служба проводит досудебное расследование возможного злоупотребления служебным положением и торговли влиянием в Купишском районном самоуправлении. В самоуправлении, в подчиненном ему Центре культуры, на рабочих местах лиц и на дому во вторник проведены обыски.

Мэр Д. Бардаускас возглавляет это самоуправление второй срок полномочий, впервые он был избран на этот пост в 2015 году.

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BNS не удалось с ним связаться, мобильный телефон районного мэра выключен.

Директор администрации самоуправления Марюс Малишаускас во вторник сообщил BNS, что расследование правоохранительных органов может быть связана с проведенным 6 июля в самоуправлении фестивалем "Стихии". Его организовал Купишский центр культуры.

BNS не удалось связаться и с директором этого центра Йолитой Янушонене.

Расследование контролирует прокурор отдела расследования организованных преступлений и коррупции Паневежской окружной прокуратуры.

Более подробные комментарии по расследованию правоохранительные органы обещают предоставить во вторник после обеда.

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