"Во время обысков у подозреваемых найдено и изъято более 300 000 евро наличных денег. Из них около 200 тыс. евро наличными найдено у подозреваемых в коррупции судей", - говорится в пресс-релизе ССР.

Фамилии судей, у которых найдены деньги, ССР не указывает.

В деле о взяточничестве в среду задержано восемь судей. Пятеро из них арестованы на длительный срок, трое освобождены под расписку о невыезде и отказе от общения с определенными лицами.

В этом досудебном расследовании подозрения в коррупционных преступлениях предъявлены 28 лицам, среди них также - пять адвокатов, мэр города Друскининкай Ричардас Малинаускас, его помощник и другие лица.

Девятнадцать человек арестованы на длительный срок.

По данным досудебного расследования, за различные благоприятные решения судей были обещаны и заплачены взятки, суммы которых колеблются от тысячи до 100 тыс. евро.

В рамках досудебного расследования за два дня сотрудники ССР уже провели допросы более 40 свидетелей, из которых более 20 судей.