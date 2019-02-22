Служба спецрасследований Литвы (ССР) в пятницу сообщила, что во время обысков у подозреваемых в коррупции судей найдено около 200 тыс. евро наличными.
© DELFI / Karolina Pansevič

"Во время обысков у подозреваемых найдено и изъято более 300 000 евро наличных денег. Из них около 200 тыс. евро наличными найдено у подозреваемых в коррупции судей", - говорится в пресс-релизе ССР.

Фамилии судей, у которых найдены деньги, ССР не указывает.

В деле о взяточничестве в среду задержано восемь судей. Пятеро из них арестованы на длительный срок, трое освобождены под расписку о невыезде и отказе от общения с определенными лицами.

Статьи по теме:
Новый поворот в деле о коррупции: из-под стражи освободили трех судей и одного адвоката  (14)
Суд разрешил взять под арест советника мэра Друскининкай  (1)

В этом досудебном расследовании подозрения в коррупционных преступлениях предъявлены 28 лицам, среди них также - пять адвокатов, мэр города Друскининкай Ричардас Малинаускас, его помощник и другие лица.

Девятнадцать человек арестованы на длительный срок.

По данным досудебного расследования, за различные благоприятные решения судей были обещаны и заплачены взятки, суммы которых колеблются от тысячи до 100 тыс. евро.

В рамках досудебного расследования за два дня сотрудники ССР уже провели допросы более 40 свидетелей, из которых более 20 судей.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Президент Литвы: правовая система показала, что способна очищаться (33)

Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что дело...

Представители правоохраны: расследование дела о коррупции в судах может занять несколько лет (9)

Представители правоохраны сказали, что расследование...

"Совершенно спокоен": мэра Друскининкай опросили, подозревают в торговле влиянием и подкупе (2)

Мэр Друскининкай Ричардас Малинаускас, которому...

В центре Вильнюса задержан советник Малинаускаса (7)

21 февраля в центре Вильнюса , на проспекте Гедиминаса...

Дело о коррупции судей: Главизбирком Литвы лишил неприкосновенности мэра Друскининкай (7)

Главная избирательная комиссия ( ГИК ) Литвы в четверг...

В деле о коррупции – интересные задержания: в суд доставлен подозреваемый в контрабанде Вилюс Каралюс (3)

По сведениям BNS , в деле о коррупции в судах Литвы есть...

Общество

Служба спецрасследований Литвы: у подозреваемых в коррупции судей при обысках найдено 200 000 евро наличными (34)

Служба спецрасследований Литвы (ССР) в пятницу...

Служба госзакупок: договор о строительстве эстакады в Русне должны расторгнуть (3)

Литовская дирекция автомобильных дорог должна...

Неожиданный поворот в деле об исчезновении байкера: сняты обвинения с подозреваемых (5)

21 февраля в деле об убийстве байкера Айвараса Килкуса...

Литовская таможня сообщает о новом способе мошенничества (3)

Литовская таможня предупреждает о новом способе...

Предупреждение вильнюсцам: в городе может ощущаться специфический запах (17)

Вильнюсская мэрия сообщает, что из-за работ с...

TOP новостей

Служба спецрасследований Литвы: у подозреваемых в коррупции судей найдено 200 000 евро наличными (34)

Служба спецрасследований Литвы (ССР) в пятницу...

Грибаускайте рассказала, в каком случае Литва предложит новые санкции в отношении России (291)

Находящаяся с визитом в Польше Даля Грибаускайте в...

Šarūnas Marčiulionis Šarūnas Marčiulionis

Звезда баскетбола Марчюлёнис идет в европейскую политику по списку литовских "крестьян" (11)

Один из самых знаменитых в истории литовских...

Растет вероятность жесткого Brexit: три риска для Литвы (20)

До планирующегося жесткого выхода Великобритании из...

Обвинения Swedbank в отмывании денег – удар по банковской системе Балтийских стран (10)

Опубликованная СМИ информация о возможном вовлечении...