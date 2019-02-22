"Во время обысков у подозреваемых найдено и изъято более 300 000 евро наличных денег. Из них около 200 тыс. евро наличными найдено у подозреваемых в коррупции судей", - говорится в пресс-релизе ССР.
Фамилии судей, у которых найдены деньги, ССР не указывает.
В деле о взяточничестве в среду задержано восемь судей. Пятеро из них арестованы на длительный срок, трое освобождены под расписку о невыезде и отказе от общения с определенными лицами.
В этом досудебном расследовании подозрения в коррупционных преступлениях предъявлены 28 лицам, среди них также - пять адвокатов, мэр города Друскининкай Ричардас Малинаускас, его помощник и другие лица.
Девятнадцать человек арестованы на длительный срок.
По данным досудебного расследования, за различные благоприятные решения судей были обещаны и заплачены взятки, суммы которых колеблются от тысячи до 100 тыс. евро.
В рамках досудебного расследования за два дня сотрудники ССР уже провели допросы более 40 свидетелей, из которых более 20 судей.
Служба спецрасследований Литвы: у подозреваемых в коррупции судей при обысках найдено 200 000 евро наличными (34)
Служба спецрасследований Литвы (ССР) в пятницу...
Служба госзакупок: договор о строительстве эстакады в Русне должны расторгнуть (3)
Литовская дирекция автомобильных дорог должна...
Неожиданный поворот в деле об исчезновении байкера: сняты обвинения с подозреваемых (5)
21 февраля в деле об убийстве байкера Айвараса Килкуса...
Литовская таможня сообщает о новом способе мошенничества (3)
Литовская таможня предупреждает о новом способе...
Предупреждение вильнюсцам: в городе может ощущаться специфический запах (17)
Вильнюсская мэрия сообщает, что из-за работ с...
TOP новостей
Служба спецрасследований Литвы: у подозреваемых в коррупции судей найдено 200 000 евро наличными (34)
Служба спецрасследований Литвы (ССР) в пятницу...
Грибаускайте рассказала, в каком случае Литва предложит новые санкции в отношении России (291)
Находящаяся с визитом в Польше Даля Грибаускайте в...
Звезда баскетбола Марчюлёнис идет в европейскую политику по списку литовских "крестьян" (11)
Один из самых знаменитых в истории литовских...
Растет вероятность жесткого Brexit: три риска для Литвы (20)
До планирующегося жесткого выхода Великобритании из...
Обвинения Swedbank в отмывании денег – удар по банковской системе Балтийских стран (10)
Опубликованная СМИ информация о возможном вовлечении...