Служба регулирования связи Литвы зафиксировала в Facebook рост вредоносной рекламы

Литовская Служба регулирования связи (СРС) в третьем квартале этого года получила 1069 сообщений о незаконном или вредоносном содержании в интернете - в пять раз больше, чем в июле-сентябре 2016 года, когда было получено 210 сообщений.
© DELFI / Karolina Pansevič

"Такой рост сообщений связан с полученными извещениями о рекламе наркотических веществ (конопли) и распространение в социальной сети Facebook - в целом было получено 766 таких сообщений", - говорится в пресс-релизе СРС.

После проведенного расследования дальнейшие действия предприняты в 253 случаях. 158 сообщений о незаконном содержании в их сетях пересланы поставщикам интернет-услуг других стран с целью скорейшего их удаления.

Из этих сообщений 132 были сообщениями о распространении конопли в Facebook, их переслали администраторам социальной сети.

Еще 76 сообщений об изображениях сексуального характера с детьми были отправлены горячим линиям других стран. 16 сообщений переданы для дальнейшего расследования полиции, три - инспекторам по журналистской этике, поскольку есть подозрения в информации, негативно влияющей на несовершеннолетних.

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