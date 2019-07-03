Эти сообщения были получены с 1 июля прошлого года по 1 июля этого года.
По данным службы, первый уровень угрозы для ребёнка был установлен в 12,2 тыс. случаев, угроза высшего уровня была установлена в 1,8 тыс. случаев. Угрозы ребёнку не выявлено в 13,4 тыс. случаев.
Первый уровень угрозы означает, что права ребенка нарушены, но нет угрозы их здоровью, безопасности или жизни. Самый высокий - второй уровень означает, что здоровье, безопасность или жизнь ребенка находятся в опасности.
Сообщается, что по представлениям специалистов службы администрации муниципалитетов в 1,5 тыс. случаев установили временную опеку над детьми, лишившимися родительской опеки.
Большинство сообщений были связаны с возможными ненасильственными нарушениями прав детей, наиболее частым источником информации является полиция.
Кроме того, в последние годы команды мобильных служб оказывали интенсивную помощь психолога, социального работника и специалиста, работающего с имеющими зависимость лицами, 891 семье.
Специалисты почти 3,2 тыс. раз посещали семьи, подготовили около 800 рекомендаций для менеджеров по дальнейшей работе с семьями, участвовали более чем в 650 заседаниях.
Литва из-за засухи просит Беларусь помочь восстановить уровень реки Нерис
Литва попросила Беларусь помочь восстановить уровень...
Служба по правам ребёнка за год получила около 30 000 сообщений
Служба защиты и усыновления прав детей сообщила в...
В Литве изменится порядок предоставления отпуска по уходу за ребенком для кого он может сократиться, и в каких случаях могут уменьшиться выплаты
После того, как в Люксембурге министры занятости и...
Погода: жара отступит, изменения ожидаются по всей Литве
В среду погоду в Литве будет определять юго-западная...
В Вильнюсе и Каунасе организуют экскурсии по местам съёмок сериала "Чернобыль" (7)
В Каунасе планируется организовать экскурсии по...
TOP новостей
Литва из-за засухи просит Беларусь помочь восстановить уровень реки Нерис
Литва попросила Беларусь помочь восстановить уровень...
В Литве изменится порядок предоставления отпуска по уходу за ребенком для кого он может сократиться, и в каких случаях могут уменьшиться выплаты
После того, как в Люксембурге министры занятости и...
Служба по правам ребёнка за год получила около 30 000 сообщений
Служба защиты и усыновления прав детей сообщила в...
Кароблис: Предлагаемый глава ЕК хорошо знает Литву и не питает иллюзий по поводу России (10)
Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен,...
Литва присоединяется к Канадскому фонду поддержки реформ в Украине
Литва присоединяется к администрируемому Канадой...