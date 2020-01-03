Пресс-секретарь Государственной службы по защите прав детей и усыновлению Арунас Малиновскис сказал DELFI, что ложные сообщения обычно поступают в двух случаях: когда между взрослыми разгорается конфликт или во время разводов, когда супруги не могут поделить детей.

"Сообщения в нашу службу приравниваются звонкам в полицию. Раньше штрафы полагались только в тех случаях, если звонок поступал по номеру 112. Сейчас ситуация изменилась", – сказал Малиновскис.

За первое ложное сообщение ждет предупреждение, за повторное - штраф.

Малиновскис сказал, что такие случаи бывают. "Такие сообщения бывают двух типов, – заметил он. – Один пример: внутренние разногласия в семье, когда одна из конфликтующих сторон пытается добиться опеки над ребенком. Второй тип – соседи, знакомые или другие повздорившие взрослые. К сожалению, было такое, когда наша служба получила жалобу из мести. Были такие случаи".

Специалист пояснил, что ложные сообщения бывают в таких случаях, когда конфликтуют соседи или знакомые, чтобы насолить другой стороне, сообщают, что они якобы не смотрят за детьми. Однако чаще все же звонят супруги, которые разводятся и не могут мирно решить вопрос опеки.

Малиновскис подчеркнул, что такие ложные сообщения мешают работе специалистов, поэтому была предусмотрена ответственность за ложные сообщения.

"Мы реагируем на каждое сообщение. Значит, должны общаться с семьей, которая сообщила и с семьей, на которую поступила жалоба. Тут специалист теряет время", – сказал Малиновскис.

Он подчеркнул, что если сообщение не подтверждается, то не всегда его приравнивают к ложным, должен присутствовать момент намеренной лжи.

Малиновскис указал, что штраф будет назначаться в размере 30-140 евро.

Он подчеркнул, что штраф будет назначаться, если докажут, что ложь была намеренной и сознательной.

Соцмин указал, что ждут и другие перемены. Одна из важнейших – детей, которых будут забирать из семей в первую очередь будут стараться передать близким (дедушкам/бабушкам, крестным родителям или другим родственникам), если ситуация не будет расцениваться как критическая.

Если потребуется, ребенка с одним из родителей могут поселить в кризисном центре. Кроме того, с Нового года отказались от оценки уровня угроз, поэтому каждую ситуацию будут рассматривать отдельно.