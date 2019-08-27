В документах указано, что директор отвечает за формирование госполитики в сфере метеорологии, организацию метеонаблюдений, межгосударственный обмен метеоинформацией, оценку полученных данных, прогнозирование погодных условий, поставки услуг воздушной навигации и др.
Заявки на участие в конкурсе претенденты могут подавать до 10 сентября. Срок полномочий нынешнего главы службы истекает 2 сентября.
Служба администрирует сайт meteo.lt.
Эта служба, кроме сбора данных о погоде, занимается, например, измерением количества мышьяка в колодцах.
Зарплата главы службы – 3200 евро "на бумаге".
Это базовая зарплата без надбавок.
По данным Rekvizitai.lt, средняя зарплата работников этой службы 922,66 евро "на бумаге".
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