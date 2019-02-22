Литовская дирекция автомобильных дорог должна расторгнуть договор о строительстве эстакады в Русне на 9,46 млн. евро. Договор был заключен с консорциумом компаний Kauno tiltai и Tiltų ekspertų centras, сообщает Служба госзакупок.
© DELFI / Andrius Ufartas

По данным службы, дирекция уже после подписания договора внесла другие условия осуществления договора и фактически изменило договор, внеся существенные поправки.

Договор о строительстве эстакады на затапливаемом участке дороги Шилуте-Русне был подписан в декабре 2017 года.

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