По данным службы, дирекция уже после подписания договора внесла другие условия осуществления договора и фактически изменило договор, внеся существенные поправки.
Договор о строительстве эстакады на затапливаемом участке дороги Шилуте-Русне был подписан в декабре 2017 года.
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