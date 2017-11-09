В 2013 г. возникли подозрения, что нетрезвый член Союза отечества-Христианских демократов Литвы Эгидиюс Варейкис ждет самолета в Рим на конференцию.

"Чего вы ко не пристали? Я не пьяница", – возмущался политик, увидев журналистов.

Из-за непонятного состояния Варейкиса не взяли на борт самолета SAS. Он метался по залу ожидания, потом уехал из аэропорта, а затем снова вернулся.

Проблемы с алкоголем у Варейкиса были и раньше. В том же 2013 г. парламент лишил его неприкосновенности по просьбе прокуроров, чтобы те могли привлечь его к уголовной ответственности за насилие в семье.

В сентябре 2008 г. Варейкиса полиция остановила, когда он в нетрезвом состоянии управлял автомобилем. Его остановили на окраине Радвилишкиса, в организме политика было 1,37 промилле.

Однако после истории 2013 года Варейкис взял себя в руки и кардинально изменил образ жизни. Он прошел реабилитацию, приостановил членство в СО-ХДЛ и присоединился к Литовскому союзу крестьян и зеленых (ЛСКЗ), вместе с которым победил на выборах в парламент в прошлом году.

Председатель ЛСКЗ Рамунас Карбаускис называет Варейкиса примером того, как человек по своему желанию может решить проблемы.

"Он - пример, как можно решить и очень сложную ситуацию. Но сначала надо признать проблему, а тогда искать помощи", – отметил он.

В 2008 г. подозрения у журналистов вызвал член фракции соцдемов Гинтаутас Миколайтис. Во время одного пленарного заседания он подошел к журналистам и спросил, не хотят ли они взять у него интервью.

После того как у журналистов возникли подозрения, что Миколайтис пьян, он больше не стал с ними говорить и спрятался в зал заседаний, куда журналистам входить нельзя, а через несколько часов закрылся в своем кабинете.

Подуть в алкотестер, предложенный журналистами, он отказался, сообщив, что сам едет в Сантаришскую клинику сдавать анализ крови. Там он передумал, просто ходил по коридорам и общался с журналистами, которые последовали за ним.

Потом он утверждал, что в тот день был трезвым. Якобы запах мог быть от того, что он накануне "общался с коллегами" и праздновал.

За эти подвиги соцдемы не включили Миколайтиса в список кандидатов в парламент в 2008 г. Однако в 2011 году по списку он попал в горсовет Расейнского района, а в 2012 году вернулся в парламент и работал до 2016 г.

Летом 2002 года депутат социал-либерал Кястутис Скамаракас, отмечая свой 50-летний юбилей, пытался наливать бренди, чтобы угостить коллег и журналистов.

Бывший спикер парламента Чесловас Юршенас в 2003 году предлагал установить в парламенте алкотестер, однако политики эту идею не одобрили.

После прихода к власти ЛСКЗ в парламенте в ноябре этого года приняли постановление и запретили продажу алкоголя в заведениях общепита при парламенте.