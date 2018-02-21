С этой башни виден один из 7 островов на озере Сартай, а на горизонте видны еще несколько островов. Кстати, специалист Сартайского регионального парка Римвидас Стришка выделяет второй по величине остров Думблине, на котором живут люди. Сейчас они попадают на берег по замерзшему озеру, а в другое время года – на лодке.

Озеро Сартай известно традиционными зимними конными скачками. Согласно легенде, первые скачки по льду озера состоялись 200 лет назад.

В видеорепортаже можно узнать об этом уникальном уголке литовской природы.