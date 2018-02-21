Знакомство с Сартайским региональным парком начинаем в том месте, где открывается впечатляющая панорама. Это башня обозрения, построенная в Баршенай еще в 2006 г. на частные деньги. Площадка находится на высоте 33 м.
© S.Mažiulio nuotr.

С этой башни виден один из 7 островов на озере Сартай, а на горизонте видны еще несколько островов. Кстати, специалист Сартайского регионального парка Римвидас Стришка выделяет второй по величине остров Думблине, на котором живут люди. Сейчас они попадают на берег по замерзшему озеру, а в другое время года – на лодке.

Озеро Сартай известно традиционными зимними конными скачками. Согласно легенде, первые скачки по льду озера состоялись 200 лет назад.

В видеорепортаже можно узнать об этом уникальном уголке литовской природы.

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