С этой башни виден один из 7 островов на озере Сартай, а на горизонте видны еще несколько островов. Кстати, специалист Сартайского регионального парка Римвидас Стришка выделяет второй по величине остров Думблине, на котором живут люди. Сейчас они попадают на берег по замерзшему озеру, а в другое время года – на лодке.
Озеро Сартай известно традиционными зимними конными скачками. Согласно легенде, первые скачки по льду озера состоялись 200 лет назад.
В видеорепортаже можно узнать об этом уникальном уголке литовской природы.
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