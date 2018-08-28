Словения должна будет выплатить осужденному за ограбление банка Данасу Визгирде компенсацию нематериального ущерба в размере 6400 евро и еще 2500 евро евро для покрытия расходов на судебное разбирательство.
Страсбургский суд отклонил в качестве необоснованных объяснения словенского правительства, что русский переводчик был назначен потому, что в Литве русский язык якобы широко используется.
"Правительство Словении не представило никаких других объяснений того, почему при назначении ему переводчика службы сочли, что знания русского языка Д. Визгирды являются достаточными", - говорится в заявлении суда.
Суд постановил, что словенские ведомства до принятия решения обязаны были выяснить, хорошо ли знает заявитель русский язык.
Данас Визгирда был арестован и привлечен к уголовной ответственности в 2002 году за участие в ограблении банка в Словении.
Литовцу предоставили русского переводчика, в течение всего уголовного процесса ему предоставлялись документы, переведенные на русский язык, включая полицейское расследование, обвинительный акт и судебный процесс.
Д. Визгирда был наказан более чем восемью годами лишения свободы. Его апелляционная жалоба была отклонена.
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