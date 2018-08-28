Во вторник Европейский суд по правам человека постановил, что Словения нарушила права осужденного за ограбление банка литовца, назначив ему переводчика на русский, а не на литовский язык.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Словения должна будет выплатить осужденному за ограбление банка Данасу Визгирде компенсацию нематериального ущерба в размере 6400 евро и еще 2500 евро евро для покрытия расходов на судебное разбирательство.

Страсбургский суд отклонил в качестве необоснованных объяснения словенского правительства, что русский переводчик был назначен потому, что в Литве русский язык якобы широко используется.

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"Правительство Словении не представило никаких других объяснений того, почему при назначении ему переводчика службы сочли, что знания русского языка Д. Визгирды являются достаточными", - говорится в заявлении суда.

Суд постановил, что словенские ведомства до принятия решения обязаны были выяснить, хорошо ли знает заявитель русский язык.

Данас Визгирда был арестован и привлечен к уголовной ответственности в 2002 году за участие в ограблении банка в Словении.

Литовцу предоставили русского переводчика, в течение всего уголовного процесса ему предоставлялись документы, переведенные на русский язык, включая полицейское расследование, обвинительный акт и судебный процесс.

Д. Визгирда был наказан более чем восемью годами лишения свободы. Его апелляционная жалоба была отклонена.

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