Дискуссия о микроклимате на работе завязалась после трагической смерти молодого врача-травматолога, работавшего в Республиканской вильнюсской университетской больнице.

"Соболезнования близким и коллегам врача. Сил. Очень жаль, что "началась охота на ведьм". В публичном пространстве появились мысли продекана Медицинского факультета ВУ (?!) о поиске виноватых и поток комментариев в социальном пространстве будто врачи в системе оставлены одни, заговорили о большой нагрузке, о плохих руководителях, о злоупотреблении алкоголем и т.д. Хочется спросить – кого бы Вы обвиняли, если бы осталось прощальное письмо, в котором была бы указана "причина" самоубийства (ведь это часто происходит). Есть много "причин" самоубийства, но оправдывают ли они этот акт?", – писала в фейсбуке Кубилене.

По ее оценке, "очень важно не заниматься "слепой" охотой, не обвинять коллег, руководителей, окружение, семью, другие обстоятельства".

"Это только еще больше осложняет ситуацию. Окружающие виновны лишь в том, что они не заметили, что человек нуждается в помощи. Мы еще должны много сделать, чтобы изменить культуру общения, сотрудничества, труда, методы работы руководства, программы студентов, но это другая тема", – писала Кубилене.

Эта реакция политика, коснувшаяся уважаемого врача, активиста ЛСВ Касюлявичюса, вызвала возмущение в фесйбуке.

Трагическое происшествие, о котором стало известно на прошлой неделе, заставило общину врачей вслух заговорить о психологическом насилии.

"Я только хочу сказать, что надо остановить все это. Человек, которого мы лишились, был моим другом. Это слишком дорогая цена. Мне страшно подумать, сколько вокруг ходит таких тикающих бомб, сколько таких уставших от нагрузки людей ходит вокруг. Я больше не хочу провожать в последний путь коллег, ушедших из жизни при таких обстоятельствах", – сказала врач Агне Казлаускайте-Яунишкене.

Друг покойного, который пришел, отдать дань памяти коллеги с семьей, сказал, что видел все, но не думал, насколько это серьезно: "Я не хочу, чтобы об этом забыли. Мы знали об этой ситуации, знали, что ему трудно, что его терроризируют. Но мы не думали, что все настолько плохо. Конечно, он никогда не говорил, что хочет что-то сделать с собой. Он не мог просто так уйти с работы, ведь это престижная больница, кроме того, если уйдешь, не обязательно найдешь хорошую работу".

Пластический хирург Дарюс Яунишкис сказал, что психологическое насилие - распространенная проблема в окружении враче, но люди молчат, боясь лишиться работы.

"Это происходит по всей Литве, такие тикающие бомбы есть везде. Молодые врачи сталкиваются с моральным насилием, над ними публично смеются при пациентах, при других врачах, их терроризируют, и вот результат. Сильные выдерживают, но этот человек был слишком хорошим, интеллигентным, ранимым. Он не смог устоять перед этим бульдозером, который его раздавил. Кроме того, еще есть давление со стороны пациентов, у нас очень ответственная работа, мы работаем в нескольких местах, чтобы заработать на содержание семьи, появляется синдром хронической усталости. С ним сталкивается большинство моих коллег. Это прямой путь к самоубийству", – сказал Яунишкис.

По его словам, о психологическом насилии знали многие, но никто ничего не предпринимал.

"Я был хорошо знаком с этим врачом, он был хорошим человеком, о нем нельзя сказать ни одного плохого слова. Он был великолепным врачом, мужчиной, отцом. Я слышал, что в том отделении такое происходит. Но я ничего не сделал, все мы молчали. Я тоже виновен в том, что это случилось. Мои коллеги, которые работают в том отделении, тоже знали и молчали. Они тоже должны чувствовать свою вину. Администрация больницы ничего не знала? Конечно, знала. Это было последней каплей в чаше его терпения, террор длился много лет", – сказал Яунишкис.

Председатель правления Литовского союза врачей Живиле Гудлявичене сказала, что работа у врачей тяжелая, и проблем становится все больше.

"Психологическое насилие врачи испытывают и со стороны руководства, и со стороны пациентов, и со стороны коллег. Сейчас нам сообщают, что врач обращался за помощью, но не к специалистам, а к своим знакомым. В данной ситуации надо предпринять серьезные действия, руководство не должно игнорировать такое психологическое насилие. Год назад как раз врачи этой больницы написали открытое письмо в СМИ, сообщали, что в больнице не все в порядке, что персонал сталкивается с психологическим насилием. Никто тогда не отреагировал. И вот, что получилось", – сказала Гудлявичене.

По ее словам, раньше говорили о низких зарплатах, а сейчас о других серьезных проблемах.

"Огромная нагрузка, нехватка персонала, психологическое насилие. О нем знает большинство работников, но из страха о нем не говорят вслух. Это есть, мы просим перемен, чтобы человек чувствовал себя в безопасности", – сказала Гудлявичене.

Инициатор субботней акции памяти покойного врача сказала, что с психологическим насилием будущие медики сталкиваются уже во время учебы. "Это происходит с первого курса. Студентов запугивают преподаватели, старшекурсники, однокурсники. Все это передается из поколение в поколение, потом продолжается в резидентуре, резидента считают неполноценным. Когда приходит время трудоустройства – проблемы повторяются, поскольку старшее поколение нередко дискриминирует молодого врача как своего конкурента. Руководство должно видеть это и пресекать в корне", – сказала она.

По словам Гудлявичене, не секрет, что молодые врачи работают в нескольких больницах.

"А тогда, когда нужно, например, составлять графики операций, например, им намеренно составляют неудобные графики – операции переносят на конец смены. Тогда врач уже знает, что опоздает на работу в другом , им не дают оперировать утром. Это вызывает дополнительный стресс. Это делают намеренно, так дискриминируют врача, работающего в нескольких местах, чтобы он сделал выбор и отказался от второго рабочего места", – сказала она.