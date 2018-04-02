Офицер штаба обороны литовской армии, занимающийся ядерным, химическим и бактериологическим оружием, капитан Миндаугас Навицкас рассказал, что находил на территории Литвы химическое оружие.

"Во время службы в роте по нейтрализации взрывчатых веществ было два инцидента, в ходе которых обнаружили химические заряды. Нам удалось их правильно распознать и успешно их уничтожить. В обоих случаях это был иприт, немецкие снаряды", - рассказал военный.

В одном и другом случае снаряды были обнаружены на линии фронта Майшагала-Тракай времен Первой мировой войны.

"Это были 150-миллиметровые снаряды немецкого производства", - продолжал он.

Капитан также рассказал о том, что в Балтийском море до сих пор можно обнаружить такого рода снаряды, поскольку часто их захоронение производили в воде. Они остаются опасными для человека и после того, как их извлекли из воды. Как можно обезопасить себя гражданскому населению?

На этот вопрос военный ответил: "Если в ходе военного конфликта случится массовое применение химического оружия, жертв будет много. Как гражданских, так и военных. Было бы трудно даже оказать медицинскую помощь", - утверждал капитан Навицкас.

"Балтийское море соленое, вызывает коррозию - может ли произойти какая-то реакция?", - спрашивал ведущий о химических зарядах в море.

"Они опасны тогда, когда попадают на тело человека и происходит реакция на воздух", - отметил военный.