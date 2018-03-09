DELFI напоминает, что сообщение об этом появилось вчера после обеда.
Сообщалось, что женщина покинула арендуемую квартиру на ул. Субачаус, в Вильнюсе, и пропала. Пропала и из поля зрения социальных работников, которые ее контролировали. Ни воспитатели детского сада, ни социальные работники, ни владелец квартиры, в которой до этого жила женщина, не знали, куда она пропала. Сообщалось, что женщина однажды уже оставила своего сына одного на улице, мальчику тогда было 2 года. Сама женщина в это время пьянствовала в другом месте. За это она была наказана в административном порядке.
Сын пропавшей не ходил в детский сад со вторника, 6 марта. Об этом социальным работникам сообщила директор детского сада. Накануне женщина пришла за ребенком на 15 минут позже, чем положено, это вызвало подозрения.
В четверг вечером сообщили, что мать и ее сына нашли.
По словам следователя Збигнева Ромейко, женщину с ребенком нашли в съемной квартире в Пашилайчай.
По словам следователя, женщина была трезвой, ребенок - в порядке. Сейчас, это дело передано социальным работникам, свою работу полиция выполнила.
По словам Ромейко, женщина сама сообщила, где она находится. Полиция контактировала с ее близкими и знакомыми. Они и связались с женщиной, передали ее номер полиции.
"Квартиры мы не обыскивали, просто общались, спрашивали. Близкие не прятали женщину, помогли расследованию", – сказал следователь и поблагодарил общество за помощь.
"Детские" деньги получили еще не все, но уже говорят об их увеличении (3)
До сих пор было получено 252 000 заявок на получение...
Официально: известно, когда Литву посетит папа римский (12)
9 марта Ватикан официально подтвердил, что по...
Маяускас отмежевался и от соратников: не поддерживает никаких контактов (3)
Председатель Союза отечества – Христианских...
Следователь рассказал о поисках женщины с ребенком в Вильнюсе (8)
В минувший четверг на ноги была поднята вильнюсская...
TOP новостей
Эксперты и политики: важно не подпустить к литовской нефти российские компании (99)
После того как польские компании высказали интерес к...
Cтраны Балтии выступают против санкций ЕС в отношении Польши (9)
В пятницу в Вильнюсе премьеры Балтийских стран...
Мэр Вильнюса: напротив посольства России в Литве мог бы появиться мост Бориса Немцова (131)
Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс обсудил с российскими...
Через 5 лет Вильнюс и Каунас объединит скоростная дорога (39)
Уже в скором времени в юго-восточной Литве будут...
В престижную вильнюсскую школу пришлось вызывать полицию и врачей (17)
В редакцию портала DELFI обратился вильнюсец, который...