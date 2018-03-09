DELFI напоминает, что сообщение об этом появилось вчера после обеда.

Сообщалось, что женщина покинула арендуемую квартиру на ул. Субачаус, в Вильнюсе, и пропала. Пропала и из поля зрения социальных работников, которые ее контролировали. Ни воспитатели детского сада, ни социальные работники, ни владелец квартиры, в которой до этого жила женщина, не знали, куда она пропала. Сообщалось, что женщина однажды уже оставила своего сына одного на улице, мальчику тогда было 2 года. Сама женщина в это время пьянствовала в другом месте. За это она была наказана в административном порядке.

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Сын пропавшей не ходил в детский сад со вторника, 6 марта. Об этом социальным работникам сообщила директор детского сада. Накануне женщина пришла за ребенком на 15 минут позже, чем положено, это вызвало подозрения.

В четверг вечером сообщили, что мать и ее сына нашли.

По словам следователя Збигнева Ромейко, женщину с ребенком нашли в съемной квартире в Пашилайчай.

По словам следователя, женщина была трезвой, ребенок - в порядке. Сейчас, это дело передано социальным работникам, свою работу полиция выполнила.

По словам Ромейко, женщина сама сообщила, где она находится. Полиция контактировала с ее близкими и знакомыми. Они и связались с женщиной, передали ее номер полиции.

"Квартиры мы не обыскивали, просто общались, спрашивали. Близкие не прятали женщину, помогли расследованию", – сказал следователь и поблагодарил общество за помощь.