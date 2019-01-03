"Я надеюсь, что учреждение, которое расследует то дело, и прокуратура сделают то, что уже применялось на практике – когда такое преступление квалифицировалось как убийство", – сказал в интервью Žinių radijаs премьер-министр.

28-летний военный, который был виновником ДТП, сейчас находится под арестом. В новогоднюю ночь в ДТП в Мариямполе погибли погибли супруги и их 16-летний сын.