Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис 3 января заявил, что нетрезвого виновника ДТП в Мариямполе, в котором погибли три человека, должны судить за убийство.
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"Я надеюсь, что учреждение, которое расследует то дело, и прокуратура сделают то, что уже применялось на практике – когда такое преступление квалифицировалось как убийство", – сказал в интервью Žinių radijаs премьер-министр.

28-летний военный, который был виновником ДТП, сейчас находится под арестом. В новогоднюю ночь в ДТП в Мариямполе погибли погибли супруги и их 16-летний сын.

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