"Видно, пришло время признаться. Когда я учился в школе, я получил замечание. Оно звучало так: не выполняет школьные требования и требования классного руководителя. Еще я получил благодарность, которая в сегодняшнем контексте может расцениваться как замечание или нечто более ужасное – за "честную работу в колхозе". Больше замечаний не было. Только благодарности", - писал в фейсбуке Сквернялис.

По его словам, самое большое взыскание им было получено в 1999 году.

"Мое нарушение 20-летней давности планирует опубликовать портал, пристальное внимание которого я ощущаю в последний год, если не больше. Это взыскание я получил, когда работал в Тракайской дорожной полиции. (…) Видимо, лучше самому обо всем рассказать", - писал Сквернялис.

Он признал, что в 1999 году он получил строгий выговор.

"Поскольку проверяющие не отличались ни объективностью, ни квалификацией, взыскание и результаты расследования пришлось обжаловать генеральному инспектору МВД. Тот пришел к выводу, что "...комиссару-инспектору Сквернялису назначили взыскание за инкриминируемое нарушение незаконно и необоснованно", т.е. вины не было", - писал Сквернялис.

По его словам, генеральный инспектор распорядился назначить более мягкое взыскание.

"Так и сделали. Строгий выговор стал... замечанием. Через полгода и его отменили. Интересный факт: через 20 дней после того как мне объявили строгий выговор, меня повысили в должности. Других взысканий на моем счету не было. За время службы в полиции меня 28 раз награждали и поощряли", - писал Сквернялис.

Пресс-секретарь Сквернялиса Томас Бержинскас сказал DELFI, что с одной стороны это была неправильная классификация нарушения при заполнении протокола, а, кроме того, в протоколе не было имени и фамилии, а также подписи принявшего решение сотрудника.

Канцлер МВД Литвы Каролис Вайткявичюс обратил внимание ба то, что все подобные данные охраняются в соответствии с законом о защите персональных данных.

"У нас есть служебное дело Сквернялиса, мы храним его, его надо хранить 50 лет. Мы можем лишь подтвердить то, что пишет премьер-министр. На самом деле в 1999 году он получил замечание", – сказал Вайткявичюс.

По его словам, это незначительные вещи, связанные со службой.

"Могу сказать, за что обычно назначают взыскание в виде замечания: скажем, если на день или два затягивают какой-то срок, если что-то заполняется не по правилам", – сказал канцлер.

Он подтвердил, что эта ситуация не была связана со взяткой.

"Замечания за взятки никому не делают", – сказал Вайткявичюс.