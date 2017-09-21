"Я общаюсь с предпринимателями, вчера состоялась встреча с представителями ассоциации, все говорят, что, может, этого мало. Что касается бизнеса, который создает высокий НДС и честно платит налоги и зарплаты работникам, тут я не вижу никаких проблем. Они предлагают повысить минимум еще больше", – сказал 21 сентября Сквернялис.

По его мнению, повышение минималки, позволит людям жить немного лучше.

21 сентября Трехсторонний совет будет обсуждать вопрос повышения минимума до 400 евро.

Сейчас минимальная зарплата в Литве составляет 380 евро "на бумаге".

Депутат Пятрас Гражулис предлагает привязать минимум к средней зарплате. Он предлагает повышать минималку с учетом роста средней зарплаты за последние 3 года. Минималка при это не должна быть меньше половины средней зарплаты.