"Я общаюсь с предпринимателями, вчера состоялась встреча с представителями ассоциации, все говорят, что, может, этого мало. Что касается бизнеса, который создает высокий НДС и честно платит налоги и зарплаты работникам, тут я не вижу никаких проблем. Они предлагают повысить минимум еще больше", – сказал 21 сентября Сквернялис.
По его мнению, повышение минималки, позволит людям жить немного лучше.
21 сентября Трехсторонний совет будет обсуждать вопрос повышения минимума до 400 евро.
Сейчас минимальная зарплата в Литве составляет 380 евро "на бумаге".
Депутат Пятрас Гражулис предлагает привязать минимум к средней зарплате. Он предлагает повышать минималку с учетом роста средней зарплаты за последние 3 года. Минималка при это не должна быть меньше половины средней зарплаты.
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