"Вопросов действительно имеется очень много. После просмотра той информации, моим решением как бывшего сотрудника правоохранительных органов однозначно было бы обращение в правоохранительные органы о проведении расследования", - заявил на встрече с журналистами в Сейме глава кабинета министров.
По его утверждению, имеются данные, что в ЛРТ государственные средства могли использовать "не только неэффективно, но и непрозрачно".
"Это нужно сделать постановлением Сейма", - отметил Сквернялис.
"Если будет избран другой путь - (временная – BNS) комиссия, такой путь тоже может быть, но никоим образом не может быть никаких предпосылок к попыткам этот процесс политизировать или вмешиваться в независимость средств массовой информации", - подчеркнул премьер.
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