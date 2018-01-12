"Вопросов действительно имеется очень много. После просмотра той информации, моим решением как бывшего сотрудника правоохранительных органов однозначно было бы обращение в правоохранительные органы о проведении расследования", - заявил на встрече с журналистами в Сейме глава кабинета министров.

По его утверждению, имеются данные, что в ЛРТ государственные средства могли использовать "не только неэффективно, но и непрозрачно".

"Это нужно сделать постановлением Сейма", - отметил Сквернялис.

"Если будет избран другой путь - (временная – BNS) комиссия, такой путь тоже может быть, но никоим образом не может быть никаких предпосылок к попыткам этот процесс политизировать или вмешиваться в независимость средств массовой информации", - подчеркнул премьер.