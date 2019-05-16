"Что касается Паланги, то там все больше связано с пляжами, я считаю, что там точно не место. Есть уличные кафе, которые предоставляют подобные услуги", - сказал Сквернялис.

Однако, он заметил, что нужны дискуссии для выяснения этого вопроса касательно Старого города.

"Что касается старой части разных городов, как Вильнюса, так и Каунаса, я все же склонен к дискуссии и оценке результатов этих мер, говорить об их обоснованности. У нас еще есть время для дискуссии, надо говорить и с малым бизнесом, который сталкивается с этим регулированием. Надо еще раз посмотреть, как эта мера будет действовать", - сказал Сквернялис.

С 2020 г. в Литве не останется нестационарных мест, где будут продавать алкоголь, на которые до сих пор самоуправления выдавали отдельные лицензии в сезон. С 2020 года алкоголь не смогут продавать в павильонах - незарегистрированных постройках без фундамента.