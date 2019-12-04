Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис отреагировал на предложение президента Гитанаса Науседы обратиться в Главную комиссию по служебной этике (ГКСЭ) в связи с асфальтированием улицы, на которой живет премьер-министр. Премьер признал, что ГКСЭ уже на прошлой неделе обратилась в правительство и другие ведомства с просьбой представить информацию, связанную с асфальтированием улицы.
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"ГКСЭ уже на прошлой неделе обратилась в правительство и другие ведомства, с просьбой представить информацию о решениях, связанных с асфальтированием улицы. После рассмотрения материалов ГКСЭ будет решать, начинать ли расследование.

Премьер приветствует эту инициативу. Вся необходимая информация ГКСЭ будет представлена, чтобы комиссия со своей стороны могла руководствоваться юридическими инструментами, а не догадками, допущениями или интерпретациями", – сказал советник Сквернялиса Томас Бержинскас.

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Напомним, что портал 15min.lt провел расследование и выяснил, что почти все 300 000 евро, выделенные на ремонт дорог в Вильнюсском районе, пойдут на асфальтирование улицы Упес, на которой живет премьер-министр Саулюс Сквернялис.

Советники Сквернялиса уверяют, что во время голосования премьер не знал, что речь идет об улице, на которой он живет.

2 декабря Скверрнялис вернулся на работу после больничного. Он ответил на вопросы журналистов. Сказал, что не вмешивается в процессы, связанные с асфальтированием улицы.

"Активная община много сделала, как действиями, так и деньгами, чтобы эта дорога, которую 30 лет ждали 5 деревень, была отремонтирована. Я не вмешивался, не вмешиваюсь и не буду вмешиваться", – сказал журналистам премьер.

3 декабря Науседа сказал, что премьер мог бы обратиться в ГКСЭ, чтобы она оценила сложившуюся ситуацию.

"Премьер мог бы легко решить эту ситуацию, надо обратиться в ГКСЭ и попросить ее оценить все обстоятельства. В результате мы все могли бы увидеть, как обстоят дела", - сказал Науседа.

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