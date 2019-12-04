"ГКСЭ уже на прошлой неделе обратилась в правительство и другие ведомства, с просьбой представить информацию о решениях, связанных с асфальтированием улицы. После рассмотрения материалов ГКСЭ будет решать, начинать ли расследование.
Премьер приветствует эту инициативу. Вся необходимая информация ГКСЭ будет представлена, чтобы комиссия со своей стороны могла руководствоваться юридическими инструментами, а не догадками, допущениями или интерпретациями", – сказал советник Сквернялиса Томас Бержинскас.
Напомним, что портал 15min.lt провел расследование и выяснил, что почти все 300 000 евро, выделенные на ремонт дорог в Вильнюсском районе, пойдут на асфальтирование улицы Упес, на которой живет премьер-министр Саулюс Сквернялис.
Советники Сквернялиса уверяют, что во время голосования премьер не знал, что речь идет об улице, на которой он живет.
2 декабря Скверрнялис вернулся на работу после больничного. Он ответил на вопросы журналистов. Сказал, что не вмешивается в процессы, связанные с асфальтированием улицы.
"Активная община много сделала, как действиями, так и деньгами, чтобы эта дорога, которую 30 лет ждали 5 деревень, была отремонтирована. Я не вмешивался, не вмешиваюсь и не буду вмешиваться", – сказал журналистам премьер.
3 декабря Науседа сказал, что премьер мог бы обратиться в ГКСЭ, чтобы она оценила сложившуюся ситуацию.
"Премьер мог бы легко решить эту ситуацию, надо обратиться в ГКСЭ и попросить ее оценить все обстоятельства. В результате мы все могли бы увидеть, как обстоят дела", - сказал Науседа.
В понедельник в Друскининкай состоятся похороны Виталиюса Цололо
Близкие, друзья и поклонники таланта литовского...
Сквернялис ответил президенту Литвы о расследовании в связи с асфальтированием улицы (1)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис...
В Литве больше жителей будут платить налог на недвижимость (2)
Депутаты литовского парламента намерены снизить...
Мэрия Вильнюса взялась за рассмотрение проекта соглашения по нацстадиону (2)
В среду совет Вильнюсского городского самоуправления...
Продолжены работы в Реформатском парке: наполовину уменьшили количество вырубаемых деревьев
Продолжаются работы по восстановлению и приведению в...
TOP новостей
В Литве растет число работающих иностранцев: на Западе "поляк - сантехник", а кто в Литве? (82)
Каждый пятый работающий житель Литвы сказал, что в...
Терминалу СПГ 5 лет: критика управления и упреки за покупку российского газа (13)
5 лет – 3 декабря 2014 года в Литве действует плавучий...
В Литве больше жителей будут платить налог на недвижимость (2)
Депутаты литовского парламента намерены снизить...
Торговые центры Akropolis представили время работы в праздничный период
25 декабря, в первый день Рождества, в вильнюсском,...
В парламенте Литвы принимают неоднозначное решение: "крестьяне" готовятся к черному сценарию (4)
Избирательная система в Литве и без того...