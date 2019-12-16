Сквернялис объяснил президенту Литвы ситуацию с асфальтированием своей улицы

Премьер-министр Саулюс Сквернялис после встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой сказал, что призыв главы страны обратиться Главную комиссию по служебной этике не имеет смысла, поскольку если надо ГКСЭ сама может начать расследование.
Saulius Skvernelis, Gitanas Nausėda
© DELFI / Domantas Pipas

"ГКСЭ сама может начать расследование, я только поприветствую такой шаг", – сказал Сквернялис, акцентируя, что сложно бороться с потоком дезинформации, когда никто не слышит аргументы и факты.

По словам Сквернялиса, на встрече с президентом он еще раз объяснил, что он никак не связан с ремонтом ул. Упес.

"Я пояснил то, что неоднократно повторял - это не моя дорога, всю дорогу не асфальтируют, дорога ведет в другие населенные пункты, не к моему дому, что я не пользуюсь ею один, а некоторыми участками этой дороги вообще не пользуюсь, что решение правительство приняло не по конкретной дороге, что я не знал на какие деньги, и кто асфальтирует, это решение горсовета Вильнюсского района... Этому районы выделено, как и всем 5 районам, где проживают нацменьшинства, из резерва пор той же формулировкой, принятой во времена Рокаса Масюлиса – на ремонт местных дорог, без указания конкретных дорог", – сказал премьер.

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Напомним, что президент Гитанас Науседа 16 декабря на встрече с премьером призвал его обратиться в ГКСЭ, чтобы она выяснила, не было ни нарушений при принятии решения об асфальтировании ул. Упес, на которой живет Сквернялис.

15min.lt провел расследование и выяснил, что 300 000 евро, выделенные на дороги в Вильнюсском районе почти полностью пошли на асфальтирование ул. Упес.

Общество

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