"Это не упрек, такова реальность", - сказал Žinių radijаs премьер-министр и призвал понять предпринимателей литовского взморья, которые за несколько месяцев хотят заработать на весь год.

Он сказал, что ему нравятся литовские курорты, но не в сезон. Сквернялис подчеркнул, что выбор на Испанию пал из-за качества услуг и климата.

"Что касается сектора услуг и их качества, тут у людей есть возможность выбора, они выбирают не только из-за цен, но и из-за климата, например, поехав на неделю в Испанию, Грецию, Португалию или Турцию, ты проведешь неделю в тепле и на солнце. К сожалению, у нас часто бывает иначе", - обобщил Сквернялис.

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Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис 4 июля сказал, что большую часть своего отпуска намерен провести в Испании, где, по его словам, отпуск обойдется дешевле, чем в Литве.

"Это факт, могу сравнить с той же Испанией. Отдых там, мне кажется, несколько дешевле, чем в Литве", – сказал 4 июля премьер.

"Хотелось бы больше времени провести в Литве, но есть одно "но" - мое присутствие возможно озадачивает окружающих, у людей возникают разные вопросы, желания, предложения, поэтому приходится выбирать отпуск там, где меня никто не знает, не видит", - сказал Сквернялис.

Он уходит в отпуск на три недели.