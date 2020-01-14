Глава правительства заверил, что пока он не решил, примет ли участие в парламентских выборах. Однако Сквернялис подчеркнул, что новую политическую силу создавать не будет.

"Сегодня одно могу сказать, решения пока нет. И вы понимаете основные причины. Когда буду знать, как обстоят дела, тогда точно вам скажу. Но сегодня скажу, чтобы прекратить все спекуляции – не будет никакой политической силы, не будет никакой альтернативной партии", – сказал журналистам премьер.

Он упомянул, что если будет участвовать в выборах, то "метаться не будет".

"И если я решу участвовать в выборах, я метаться не буду", – сказал Сквернялис.

На вопрос, означает ли это, что он будет участвовать в выборах в составе Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ), он ответил: "Я уже сказал".

"Если решу участвовать. Но на данный момент невелика вероятность того, что я останусь в политике", – сказал Сквернялис.

DELFI напоминает, что были разговоры о том, что Сквернялис намерен покинуть ЛСКЗ и создать свою партию. Говорили и о том, что Сквернялис ведет переговоры с соцдемами об участии в выборах по их списку.