Глава правительства заверил, что пока он не решил, примет ли участие в парламентских выборах. Однако Сквернялис подчеркнул, что новую политическую силу создавать не будет.
"Сегодня одно могу сказать, решения пока нет. И вы понимаете основные причины. Когда буду знать, как обстоят дела, тогда точно вам скажу. Но сегодня скажу, чтобы прекратить все спекуляции – не будет никакой политической силы, не будет никакой альтернативной партии", – сказал журналистам премьер.
Он упомянул, что если будет участвовать в выборах, то "метаться не будет".
"И если я решу участвовать в выборах, я метаться не буду", – сказал Сквернялис.
На вопрос, означает ли это, что он будет участвовать в выборах в составе Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ), он ответил: "Я уже сказал".
"Если решу участвовать. Но на данный момент невелика вероятность того, что я останусь в политике", – сказал Сквернялис.
DELFI напоминает, что были разговоры о том, что Сквернялис намерен покинуть ЛСКЗ и создать свою партию. Говорили и о том, что Сквернялис ведет переговоры с соцдемами об участии в выборах по их списку.
Сквернялис о своем будущем в политике: "метаться не стал бы" (1)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис после...
ЕСПЧ присудил в пользу Михаэля Ринау 123 000 евро за вмешательство политиков (4)
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге...
ДГБ предупредил представляющий турок в Каунасе профсоюз о внимании российских СМИ (9)
Департамент госбезопасности Литвы ( ДГБ ) предупредил...
Страсбургский суд: Литва дискриминировала пару геев, в адрес которой звучали угрозы (82)
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) во вторник...
Министр о скандале Grigeo Klaipėda: это были преднамеренные действия (2)
МИнистр охраны окружающей среды Литвы Кястутис...
TOP новостей
Правящие определились: Наркевич остается на своем посту (1)
14 января правящая коалиция собралась на заседание...
В Литве начинается кризис трудовых мигрантов: сформирован коридор для доставки рабов (228)
"Сформированы коридоры для доставки рабов", – так...
Сквернялис о своем будущем в политике: "метаться не стал бы" (1)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис после...
Фиаско правящих: преодолеть вето президента не удалось – пятипроцентный барьер остается (9)
Сейму Литвы во вторник не удалось преодолеть вето...
Впервые за 28 лет численность населения Литвы росла (85)
Впервые за 28 лет число жителей Литвы за год выросло,...