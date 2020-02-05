"Да, после отпуска по уходу за ребенком она искала работу, она решила сменить место работы. У нее есть необходимая компетентность и образование", – сказал о супруге Сквернялис.

Он заметил, что жена отказалась от должности в банке Swedbank.

"Это было связано с занимаемым мной постом, в ее сферу входило общение с клиентами", – сказал премьер. По его словам, жена вышла на работу с 6 января.

"Конечно, она искала работы, были предложения и из государственного сектора, но в таком случае шумиха была бы еще больше", – сказал СМИ премьер.

Он заметил, что зарплата жены меньше половины его зарплаты.

"Я уверен и не сомневаюсь в компетентности жены, проработать 20 лет в одном из банков, тут помощь мужа не нужна", – сказал Сквернялис.

"Я думаю, она выбрала более спокойную работу", – сказал премьер и прибавил, что для его супруги его фамилия - минус, а не плюс.

Председатель Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис информировал DELFI, что Скверняле работает в одной из компаний концерна финансовым аналитиком.

4 февраля премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис обновил свою декларацию частных интересов – глава правительства указал, что его жена Сильвия Скверняле работает в сети АЗС Orlen Baltics retail, принадлежащей концерну Orlen, сообщает портал lrytas.lt.

Советник премьер-министра Томас Бержинскас не мог сказать lrytas.lt, когда Сверняле устроилась в эту компанию и какую должность там занимает. "Появились новые обстоятельства в связи с рабочим местом супруги, поэтому премьер-министр, как того требуют законы, указал эти обстоятельства в своей декларации. Других комментариев не будет", – сказал советник.