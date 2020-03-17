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17 марта утром премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис отрицательно оценил решение застрявших на границе литовцев блокировать дорогу. Он сказал, что если Польша не увеличит пропускную способность, то попасть в Литву станет "трагедией", сейчас очередь грузовиков на границе составляет 40 км.
Saulius Skvernelis
Saulius Skvernelis
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Очереди стали еще больше, если будет такая пропускная способность, как сейчас, то это будет трагедия. Поляки проверяют каждого въезжающего, полностью проверяют здоровье людей. Это делают только в одном пункте", – сказал он.

Премьер-министр сказал, что очередь у границы образуется потому, что поляки не впускают свои автомобили.

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"Это возможно, но видите, переговоры с Польшей очень сложные. Сейчас предложения удовлетворены. Поляки увеличивают количество пунктов проверки, (…) может, еще откроют пункт в Лаздияй, впустят свои автомобили", – сказал он.

Премьер подчеркнул, что переговоры с поляками длятся четвертые сутки, "на всех фронтах и по всем вопросам". Застрявшие у польско-немецкой границы граждане Литвы вчера вечером блокировали дорогу.

"Кажется блокада прекращена, о чем уже говорилось и вчера, наши заверения, что если людей впустят в Польшу, то они будут вести себя ответственно, не подействовали", – сказал Сквернялис.

На вопрос, почему не удается договориться с Польшей, он ответил, что поведение соотечественников пугает.

"Тут объяснений нет, наверное, они намерены держать страну в изоляции, боятся поведения водителей легковых машин, вчера их поведение показало, что опасения небезосновательные, основания есть", – прокомментировал премьер решение граждан Литвы блокировать дорогу.

"Люди устали, им было бы опасно ехать через всю Польшу. Я понимаю, условия нечеловеческие, люди устали, но надо соблюдать законы. Если они не воспользуются альтернативой, им вообще будет сложно вернуться", – сказал Сквернялис.

Delfi напоминает, что в понедельник поздно вечером с Польшей договорились, что через КПП Свецко пропустят шесть конвоев с двумя-тремя остановками на еду и дозаправку. Так ехать смогут только автобусы и микроавтобусы.

Люди на легковых автомобилях могут вернуться на специальном поезде и паромах.

МИД Литвы отмечает, что будет проверено здоровье всех пересекающих границу. На территорию Польши впустят только тех людей, у которых нет явных признаков болезни.

Около 2000 граждан информировали диппредставительства, что из-за ограничения передвижения не могут вернуться в Литву.

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