

13 августа в прямом эфире на DELFI TV премьер-министр Сквернялис обратил внимание на то, что в последнее время участники рынка поделились прогнозом в связи с ростом цен из-за неблагоприятных погодных условий.

"Наблюдается такая тенденция, такие превентивные заявления, что в силу разных причин – то дождь, то засуха, то напряжение в какой-то части света – сразу говорят, что бремя всего этого ляжет на плечи потребителей.

Я думаю, что у нас довольно много ведомств, контролирующих рынок, которые обязаны обеспечить отсутствие запланированных предварительных договоренностей. Точно ли маржа прибыли такова, как сообщается? Нет ли скрытых дополнительных налогов, что касается торговых сетей, как обстоят дела с поставщиками? Мы получаем и такую информацию", – сказал он.

Сквернялис заметил, что он не говорит о регулировании цен и переходе к плановой экономике.

"Но мы можем воздействовать при помощи налогов, различных льгот, что касается расширения конкуренции, может, о появлении небольших сетей, поощрять самих фермеров торговать своей продукцией", – сказал он.

По мнению главы правительства, у общества много вопросов вызывают заявления торговцев и переработчиков о том, что вскоре что-то подорожает.

"Если говорят, что в составе того или иного товара, к примеру, зерно составляет 3 или 5%, а товар подорожает на 30–40% и больше процентов, – сказал он. – Когда на рынке была такая ситуация, мы редко слышали о снижении цены конечные товары".

Сквернялис рассказал, что один из способов снижения концентрации ТЦ - это ограничение торговли по воскресеньям.

"По настроениям в парламенте можно судить, что, скорее всего, одобрят такое предложение, то есть сократят время работы – чтобы по воскресеньям (сначала не каждое) ограничили время работы. Похожая модель работает в Польше. Исключение будут сделаны для магазинов, в которых работает сам хозяин или член его семьи.

Есть вызов – что сделать, чтобы небольшой бизнес обосновывался в крупных городах, где сейчас в одном месте стоят по три торговых центра", – сказал премьер.