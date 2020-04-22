"Карантин продлили до 11 мая. Параллельно приняты смягчения условий, что позволяет эпидемиологическая ситуация. Часть послаблений вступит в силу с 23 апреля, часть – в понедельник, 27 апреля. Что касается Неменчине, решено, что полностью режим ослаблен не будет, ограничения будут действовать до 24 ч. 27 апреля", – сказал премьер.

Он прокомментировал и ближайшие долгие выходные. Сквернялис сказал, что пока не планируют ограничивать движение, как это было сделано на Пасху.

"Что касается длинных выходных - Дня матери, принцип остается тот же, что и на Пасху – лучше всего поздравлять на расстоянии, опасность никуда не исчезла. Пока такие ограничения, как в пасхальные выходные, не планируем. Наверное, будет рекомендация не ехать, но пока неизвестно, целесообразно ли применять запрет, пока такая возможность не исключена", – сказал премьер.

Он напомним, что, несмотря на послабления, все средства защиты остаются в силе.

"Хочу напомнить, что карантин продолжается, маски надо носить, в магазинах действует режим особой самозащиты. (...) Хочу, чтобы мы понемногу вернулись к прежней жизни, но не забывали о защите и дистанции", – сказал премьер.

Сквернялис сказал, что первыми из воспитательных учреждений могут открыться детские сады. 1 июня выбрали как дату, если сценарий будет неважным. Похоже, воспитательные учреждения могут открыться раньше.

"Мы видим главное, дискуссии идут в первую очередь о работе детских садов, мы говорим и о школах. Это еще может меняться, решения могут быть приняты и раньше, не обязательно с 1 июня, это выбрано на случай худшего сценария, может быть и раньше", – сказал он.

На данный момент Сквернялис сказал, что родители, которые могут выходить на работу, но им негде оставить детей, должны обращаться в муниципалитеты. По словам премьера, муниципалитет должен позаботиться об уходе и питании ребенка. Муниципалитеты сами будут решать, где будут предоставлять такие услуги.

"Это особенно актуально людям, которые должны работать (или могут начать работу) на рабочем месте, а не дома – а детей им оставить негде. В таком случае надо получить справку от работодателя о представить ее муниципалитету. Муниципалитет обязан позаботиться о вашем ребенке, занять его и обеспечить питание. Где эти услуги будут предоставлять, решат муниципалитеты", – писал в фейсбуке Сквернялис.

Как это ни парадоксально, но правительство не разрешило открыть детские сады и школы. Несмотря на это муниципалитеты крупных городов намерены принимать детей именно в детских садах, как это сейчас происходит с детьми врачей. Правда, это решение правительства было сюрпризом для представителей муниципалитета.

Представители Вильнюсского муниципалитета сказали, что таких детей в детские сады готовы принять с понедельника. Но должно быть выполнено одно условия - работать должны оба родителя.

Премьер сказал, что по-прежнему рекомендует жителям работать удаленно.

"Что касается рынка труда, мы не меняем наши рекомендации – если это возможно – продолжайте работу дистанционно. Предлагаем руководствоваться этим. (…)", – сказал он.

"Общий принцип сохранился – чем меньше контактов, чем больше бесконтактной работы, это надо соблюдать", – сказал он.

Премьер пояснил, то тестирование популяции необходимо провести, чтобы получить общую картину. "Это поможет прогнозировать многое – и возможные угрозы, текущую ситуацию, может быть, мини-всплески.

Это естественная работа, ее надо выполнять, продолжать массовое тестирование вслепую - направить его на определенные группы, чтобы иметь точную картину", - сказал Сквернялис.

Delfi напоминает, что карантин в Литве действует с 16 марта. В среду было принято решение, что откроют уличные кафе, салоны красоты, музеи, библиотеки, зоопарки и некоторые другие культурные места и бизнес.