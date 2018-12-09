"Любая законная форма гражданского протеста приветствуется. Мы не только слышим, но и делаем все, чтобы все группы общества ощутили рост доходов, чтобы за работу им честно платили, чтобы в государстве не осталось забытых людей.

Со следующего года снижают налоги на труд, поэтому доходы вырастут у всех жителей Литвы - и в частном и в государственном секторе. Мы постоянно ведем переговоры с профсоюзами. Мы не только подписали разные основополагающие коллективные соглашения, но и впервые в истории Литвы подписали Национальное коллективное соглашение. Мы должны сбалансировать решения, чтобы пользу ощутили все. На следующей неделе я еще раз встречусь с профсоюзами и мы будем искать дополнительные общие решения, чтобы это сделать", - заметил Сквернялис.

По словам премьер-министра, нет никакой возможности выполнить требование не принимать бюджет: "Это будет означать огромные проблемы для государства, предлагающие это политики действуют безответственно. Бюджет сбалансирован, его положительно оценили разные международные ведомства, в сфере образования бюджет на следующий год как раз увеличен".

Премьер-министр заметил, что будут соблюдать все договоренности с профсоюзами системы образования, кроме того, в ближайшее время договорятся о том, какие еще решения нужны для решения проблем с зарплатами всего государственного сектора.

"Мы должны исправить ошибки, допущенные в системе новой оплаты труда учителей, и это делают. Мы также должны ответственно выполнять коллективные соглашения в этой сфере, во-первых, улучшать условия работы для учителей дошкольного воспитания.

Дальнейшие решения зависят от общего соглашения, которое должны найти все профсоюзы госсектора. Проблемы учителей накопились давно, поэтому нет возможности решить их за один день или в течение недели. Все понимают, что это долгий путь, который надо пройти вместе", - сказал Сквернялис.