"Я думаю, что точно будет и мандатов больше, и мэров больше", – сказал журналистам после голосования Сквернялис.
По его словам, муниципальные выборы и выборы мэров - это проверка сил местных политиков, однако "есть связь с центральной властью".
На голосование премьер-министр пришел с супругой Сильвией.
"Зеленые" на муниципальных выборах в 2015 году получили 140 мандатов, из них 4 мэра. В 2016 году эта партия победила на парламентских выборах.
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