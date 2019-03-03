"Я думаю, что точно будет и мандатов больше, и мэров больше", – сказал журналистам после голосования Сквернялис.

По его словам, муниципальные выборы и выборы мэров - это проверка сил местных политиков, однако "есть связь с центральной властью".

На голосование премьер-министр пришел с супругой Сильвией.

"Зеленые" на муниципальных выборах в 2015 году получили 140 мандатов, из них 4 мэра. В 2016 году эта партия победила на парламентских выборах.