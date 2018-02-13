До отливки скульптуры осталось три месяца. В мастерской автора работы Гедиминаса Пекураса внимание привлекают не столько различные материалы, сколько рабочий стол, на котором масса книг о Басанавичюсе, фотографии Басанавичюса на стенах. В мастерской играет классическая музыка.

Под рукой у скульптора планшет с фотографиями разных деталей одежды той эпохи. Этот важный вопрос скульптор обсуждает с историками по дизайну костюмов, чтобы исключить любую неточность.

"Я и сейчас мой лучший друг Басанавичюс, – улыбается скульптор. – Самый большой вызов – создать Его. Которого не видел. Я создал своего, хотя каждый его видит и представляет по-своему. Я углубляюсь, выясняю, каким он был, когда уехал за границу, каким - когда вернулся, каким был в молодости и в зрелом возрасте. Видный, всем интересующийся, задумчивый. Все это я максимально старался сконцентрировать в фигуре и портрете. Хочется эмоциональнее взглянуть на портрет, вложить больше души", – сказал Пекурас.

Он подсчитал, что с начала конкурса – это уже девятая модель скульптуры, которая будет совершенствоваться еще 3 месяца. Но, по словам автора, он уже не копирует первичный эскиз, модель стала самостоятельной, идет своим путем.

Белый цвет скульптуры не должен удивлять – это лишь переходная модель из специального холста и других материалов, которая через три месяца станет более монолитной, твердой скульптурой бронзового цвета. Отливка намечена на сентябрь.

На осмотр скульптуры собрались мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс, скульпторы и архитекторы. Они заметили, что положение тела модели несколько изменилось, стало монолитнее, были высказаны и замечания коллег.

"Работа автора продвигается отлично. Хорошо, что в модели скульптуры видно много энергии. У меня нет сомнений относительно скульптуры, но я не уверен в том, нужен ли такой пьедестал. Думаю, очень важно, чтобы Басанавичюс был ближе к людям. Надо сделать так, чтобы подход к скульптуре был безопасным, чтобы рядом могли играть маленькие дети. Хотелось бы видеть динамично близкого Басанавичюса", – сказал Шимашюс.

Вокруг скульптуры создадут пространство, которое позволит людям осмотреть пластичное выражение, ходить вокруг скульптуры. Мэрия уже подготовила технически проект площади напротив филармонии. С мая начнут менять ее планировку, оборудуют современное освещение, появятся зеленых насаждения и скамейки. Приведение площади в порядок обойдется в 300 000 евро.

Авторы идеи памятника и площади – скульптор Гедиминас Пекурас и архитекторы Гедиминас-Антанас Сакалис и Альгирдас Расимавичюс.