Журналисты коммерческого канала LNK предупреждают: в Вильнюсе – наплыв извращенцев. Журналист передачи KK2 Эрвинас, сидя в засаде, скрытой камерой снял на видео несколько голых мужчин на пляже, которые, по словам очевидцев, занимаются там же сексом, рассказано в сообщении LNK.
Žurnalistai išlaisvino Valakampių paplūdimį nuo iškrypėlių puolimo
© LNK

29 августа в эфире KK2 в 19.30 ч. очевидцы расскажут, чем голые мужчины занимаются у реки: "Они ходят там по лесу. Мы целую группу обнаружили, они там валяются, вертятся как шашлыки. Нас не трогают, но когда мы идем в лес, видим, что они там делают".

Спасатели рассказали: "Мы видим, чем они занимаются... Они занимаются любовью".

Возмущенные отдыхающие сказали, что им даже трудно в это поверить: "Мы и не подозревали, неприятно это. Мы не думали, что рядом могут таким заниматься".

Другой отдыхающий сказал, что в лесу голые мужчины ходят постоянно: "Они делают там свое дело, сменяют друг друга".

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