Возглавлявший Дирекцию автодорог Литвы (ДАДЛ) почти два года Эгидиюс Скродянис уходит с должности.
© DELFI / Kęstutis Kasciukevičius

"Это было его личное решение. Он планирует делать карьеру в частном секторе, кроме того, будет завершена реформа в области надзора за региональными дорогами", - сказала BNS советник министра транспорта и коммуникаций Витаутае Шмайжите. По ее словам, Э. Скродянис увольняется с 15 ноября.

36-летний Э. Скродянис возглавил ЛАДЛ в декабре 2015 года, срок его полномочий должен был истечь в конце 2019 года.

Сам Э. Скродянис говорит, что намерен уйти в частный бизнес, где выше зарплата. Конкретных планов он не раскрывает, а говорит, что хочет испытать себя в новой сфере.

"Я решил уйти потому, что мне 36 лет, множество изменений в ДАДЛ уже проведено в жизнь, 31 октября будет осуществлена реорганизация предприятий по надзору за региональными дорогами. Будет проведена реорганизация дирекции дорог, централизованы конкурсные закупки, начнется рассчитанная на год проверка дорог на предмет качества. Все сделано, и я хочу реализовать себя в новых областях", - сказал Э. Скродянис BNS.

В ходе реорганизации государственных предприятий по надзору за дорогами будет объединено 10 региональных предприятий по надзору и Automagistrale.

BNS
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