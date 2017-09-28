"Это было его личное решение. Он планирует делать карьеру в частном секторе, кроме того, будет завершена реформа в области надзора за региональными дорогами", - сказала BNS советник министра транспорта и коммуникаций Витаутае Шмайжите. По ее словам, Э. Скродянис увольняется с 15 ноября.
36-летний Э. Скродянис возглавил ЛАДЛ в декабре 2015 года, срок его полномочий должен был истечь в конце 2019 года.
Сам Э. Скродянис говорит, что намерен уйти в частный бизнес, где выше зарплата. Конкретных планов он не раскрывает, а говорит, что хочет испытать себя в новой сфере.
"Я решил уйти потому, что мне 36 лет, множество изменений в ДАДЛ уже проведено в жизнь, 31 октября будет осуществлена реорганизация предприятий по надзору за региональными дорогами. Будет проведена реорганизация дирекции дорог, централизованы конкурсные закупки, начнется рассчитанная на год проверка дорог на предмет качества. Все сделано, и я хочу реализовать себя в новых областях", - сказал Э. Скродянис BNS.
В ходе реорганизации государственных предприятий по надзору за дорогами будет объединено 10 региональных предприятий по надзору и Automagistrale.
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