

Узнав, что планируют спилить липу, растущую у дороги в деревне, Скуминене обратилась в Друскининкайскую мэрию и в Министерство охраны окружающей среды. Она поставила у дерева палатку и всю вторую половину лета таким образом пыталась спасти дерево. параллельно она обращалась за помощью к активистам и юристам.

Однако мэрия не отозвала свое решение, провела опрос жителей, чтобы узнать, что им нужнее – деревья или асфальтированная дорога. Большинство жителей села высказалось за асфальт.

В четверг утром у дерева дежурила только одна подруга Скуминене, которая подчинилась требованиям полиции уйти за линию, обозначенную стоп-лентой.

"При вырубке деревьев даже не учитывают законы, поскольку сейчас деревья растут и их нельзя спиливать, пока они не сбросят листья. Но, оказывается, штрафы слишком невелики, поэтому их не боятся", – сказал председатель совета Литовской партии зеленых Лауринас Окоцкис.

"Эти липы попали в зону дороги, поэтому в ходе осуществления проекта ремонта дороги не надо получать разрешение владельцев участков", – сказал представитель Друскининкайской мэрии Ренальдас Вищинис.