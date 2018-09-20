Узнав, что планируют спилить липу, растущую у дороги в деревне, Скуминене обратилась в Друскининкайскую мэрию и в Министерство охраны окружающей среды. Она поставила у дерева палатку и всю вторую половину лета таким образом пыталась спасти дерево. параллельно она обращалась за помощью к активистам и юристам.
Однако мэрия не отозвала свое решение, провела опрос жителей, чтобы узнать, что им нужнее – деревья или асфальтированная дорога. Большинство жителей села высказалось за асфальт.
В четверг утром у дерева дежурила только одна подруга Скуминене, которая подчинилась требованиям полиции уйти за линию, обозначенную стоп-лентой.
"При вырубке деревьев даже не учитывают законы, поскольку сейчас деревья растут и их нельзя спиливать, пока они не сбросят листья. Но, оказывается, штрафы слишком невелики, поэтому их не боятся", – сказал председатель совета Литовской партии зеленых Лауринас Окоцкис.
"Эти липы попали в зону дороги, поэтому в ходе осуществления проекта ремонта дороги не надо получать разрешение владельцев участков", – сказал представитель Друскининкайской мэрии Ренальдас Вищинис.
Тысячи жителей Литвы получили уведомления из "Содры": пора платить налоги
12 000 жителей Литвы , которые в сентябре должны...
Архиепископ Вильнюсский надеется, что погода не помешает визиту папы римского (2)
Архиепископ Вильнюсский Гинтарас Грушас надеется,...
Правительство Литвы надеется, что визит папы активизирует религиозный туризм
Литовское правительство надеется, что визит папы...
В Индексе социального прогресса Литва опережает Латвию и Польшу (2)
Социальные условия в Литве лучше, чем в Латвии и...
TOP новостей
Представитель торговцев: в Литве продукты дешевле, чем в других странах Европы (21)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис обещает...
Марионетки Кремля: как ультраправые и правые в Европе играют со спичками Специально для DELFI (83)
Почему и каким образом Кремль сотрудничает с...
Тысячи жителей Литвы получили уведомления из "Содры": пора платить налоги
12 000 жителей Литвы , которые в сентябре должны...
Реформа питания детей в школах и детских садах оскандалилась – нашли связь с группой интересов (20)
Раскритикованная реформа питания детей в школах и...
Синоптики прогнозируют резкое похолодание, а Вильнюс к отопительному сезону не готов
Поставщик услуги отопления в столице Vilniaus šilumos tinklai (...