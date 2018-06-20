По словам Ляусы, праздник 30 июня начнется в Каунасе, а с 1 по 6 июля будет проходить в Вильнюсе, всего состоится 15 мероприятий.

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Вице-министр здравоохранения Альгирдас Шешельгис сказал, что Минздрав готов к оказанию всесторонней помощи.

"Больше всего хочу обратить внимание на всех участников Праздника песни, чтобы они были внимательными и заботились о своем здоровье, особое внимание надо уделить детям. Их надо одевать по погоде, у них должны быть головные уборы, думаю, если о них позаботятся, то несчастных случаев удастся избежать", – сказал вице-министр и заметил, что внимание стоит уделить и пожилым людям.

Шешльгис заверил, что на мероприятии будут дежурить волонтеры, среди них и те, у кого медицинское образование.

"На них будут белые рубашки с красным крестом на груди, в случае необходимости, можно обращаться к ним за помощью. Волонтеры смогут оперативно оказать помощь", – сказал он.

Также позаботятся о том, чтобы у людей не было недостатка питьевой воды.

Ляуса отметил, что всех руководителей просят записать на картах детей номера телефонов, по которым они могут звонить, если заблудятся или с ними случится несчастье. Руководителям выдадут листы с необходимыми документами.

Представитель полиции Саулюс Клебавичюс сказал, что полиция сосредоточится на трех главных вопросах – заторы как автомобильные так и в местах скопления людей и возможные преступления.

"Мы готовимся к этому. Знаем, где будут жить люди, на подступах к местам, где проводят мероприятия, ограничат движения транспорта. Тем, кто едет на мероприятия, рекомендуем планировать поездку заранее, пользоваться общественным транспортом", – сказал он.

Клебавичюс заметил, что на празднике люди сами должны заботиться о личных вещах, не оставлять на видном месте в автомобиле ценные вещи.

Представитель мэрии Агне Вилкончюте сказала, что все участники Праздника песни 6 дней будут пользоваться услугами городского транспорта бесплатно, а жители города могут бесплатно ездить на автобусах и троллейбусах 6 июля.