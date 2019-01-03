31 декабря, около 4 часов утра из Каунасской клиники вышел мужчина 1958 г.р., однако домой он не вернулся. Тело пропавшего 2 января нашли на территории больницы.
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60-летний мужчина обратился к врачам, поскольку жаловался на головокружение. "Мужчина 1958 г.р. обратился в Приемное отделение Каунасской клиники 31 декабря вечером. Он жаловался на головокружение. Он сказал, что его "бросает" в стороны. Накануне он ударился головой", – рассказал порталу DELFI глава приемного отделения Линас Даргинавичюс.

В сообщении о пропавшем сказано, что он пропал в 4.20 ч., однако Даргинавичюс сказал DELFI, что мужчина вышел из больницы в 3.54 ч.

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"Было проведено обследование: компьютерная томография, кардиограмма, анализ крови, рентген грудной клетки. Поскольку не установили опасную для жизни патологию, пациента в 3.54 ч. отпустили домой", – сказал Даргинавичюс.

Он уточнил, что пациент был не один - он приехал в больницу после полуночи: "В приемное отделение он обратился в 00:16 ч., с ним была супруга".

Близкие Владимера Шейко вскоре после его исчезновения распространили просьбу о помощи, указав, во что он был одет, и когда пропал. Полиция нашла тело, когда обыскивала территорию больницы вместе с охраной медучреждения.

Полиция сообщила, что на теле следов насилия не обнаружено. Эксперты устанавливают причину смерти мужчины.

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