60-летний мужчина обратился к врачам, поскольку жаловался на головокружение. "Мужчина 1958 г.р. обратился в Приемное отделение Каунасской клиники 31 декабря вечером. Он жаловался на головокружение. Он сказал, что его "бросает" в стороны. Накануне он ударился головой", – рассказал порталу DELFI глава приемного отделения Линас Даргинавичюс.
В сообщении о пропавшем сказано, что он пропал в 4.20 ч., однако Даргинавичюс сказал DELFI, что мужчина вышел из больницы в 3.54 ч.
"Было проведено обследование: компьютерная томография, кардиограмма, анализ крови, рентген грудной клетки. Поскольку не установили опасную для жизни патологию, пациента в 3.54 ч. отпустили домой", – сказал Даргинавичюс.
Он уточнил, что пациент был не один - он приехал в больницу после полуночи: "В приемное отделение он обратился в 00:16 ч., с ним была супруга".
Близкие Владимера Шейко вскоре после его исчезновения распространили просьбу о помощи, указав, во что он был одет, и когда пропал. Полиция нашла тело, когда обыскивала территорию больницы вместе с охраной медучреждения.
Полиция сообщила, что на теле следов насилия не обнаружено. Эксперты устанавливают причину смерти мужчины.
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