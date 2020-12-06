aA
Шеф-повар Русланас Пускепанис скончался 6 декабря от тяжелого онкологического заболевания. Он был правой рукой известного шефа Гордона Рамзи.
Р. Пускепанису было всего 30 лет. О потере друга в социальной сети сообщил Викторас Станисловайтис.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Президент Литвы требует немедленно ужесточить карантин: новые ограничения коснутся многих (105)
Президент Гитанас Науседа призывает к немедленному...
Планируется ужесточение карантина: школы в обязательном порядке вернутся к удаленному обучению (50)
Число новых случаев коронавируса в Литве не...
Науседа ведет себя гораздо мягче, чем предполагалось: для этого было как минимум две серьезные причины (16)
В пятницу президент представил свое решение по списку...
Беларусь: в Минске и других городах проходит "Марш воли" (349)
В Беларуси продолжаются массовые протесты после...
В Литве подтверждено 2219 новых случаев коронавируса и 15 смертей (17)
За минувшие сутки в Литве подтверждено 2219 новых...