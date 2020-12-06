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Шеф-повар Русланас Пускепанис скончался 6 декабря от тяжелого онкологического заболевания. Он был правой рукой известного шефа Гордона Рамзи.
Ruslanas Puskepanis
Ruslanas Puskepanis
© DELFI

Р. Пускепанису было всего 30 лет. О потере друга в социальной сети сообщил Викторас Станисловайтис.

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