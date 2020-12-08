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После болезни умер посол Хорватии в Литве Крешимир Кедменец, подтвердили во вторник BNS в посольстве Хорватии.
Скончался посол Хорватии в Литве Крешимир Кедменец
© Shutterstock

Ассистнет посла Юрга Йозич сказала, что он умер сегодня утром.

К. Кедменец работал послом в Литве с октября 2018 года.

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