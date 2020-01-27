Об этом сообщил избранный ректором Вильнюсского университета Римвидас Петраускас. Он также сказал, что покойный профессор был "исключительным Историком и Учителем, своим поведением, словом поощрял критически осмыслять прошлое и современность, открыто смотреть на мир и стремиться к новым целям".

Э. Гудавичюс занимался исследованием истории Великого Княжества Литовского, был одним из создателей современной литовской историографии.

Профессор установил вероятную дату коронации Миндаугаса – 6 июля 1253 года. Эта дата была объявлена государственным праздником.

Э. Гудавичюс был автором популярной исторической телепередачи Butoves slepiniai ("Тайны былого") – в 1993 – 2004 году было показано более ста выпусков.

В 1998 году Э. Гудавичюс был награжден Литовской национальной премией в области культуры и искусства.

Бывший руководитель Литвы Витаутас Ландсбергис отметил, что историк, профессор Эвалдас Гудавичюс заботился о том, чтобы Литва лучше себя осознавала, а его знания и идеи были очень ценны при восстановлении независимости.

"Я помню человека, помню беседы с ним, его дальновидные замечания о том, что Литва должна лучше, правильнее себя осознать, искать лучшие пути для себя и своих людей. Это его очень заботило", – сказал В. Ландсбергис BNS в понедельник.

"Ужасно жаль. Мы когда-то общались близко и искренне", – сказал он.

По словам В. Ландсбергиса, вместе с Э. Гудавичюсом они активно сотрудничали во время восстановления и закрепления независимости Литвы.

"Был период, когда мы чаще встречались, это было на заре восстановления и начала государства, когда у меня были определенные инициативы, и историки были активными, предлагали кое-что восстановленному государству", – отметил В. Ладнсбергис.

"Именно издать Литовский статут для международной известности и использования, Конституцию Речи Посполитой и первую печатную книгу в Литве, именно книгу Франциска Скорины – эта задача еще не выполнена", – отметил первый руководитель восстановившей независимость Литвы.