Скончался литовский философ Арвидас Шлёгерис

Эту новость подтвердил BNS президент Литовской академии наук Юрас Банис.

"Только что сам узнал факт, это известие о том, что он скончался. Это действительно большая потеря для науки", – сказал BNS Ю. Банис.

По его словам, скорее всего, прощание с философом состоится в Костеле Св. Йонасов, похоронить его планируется на Антакальнисском кладбище.

Философ родился в 1944-ом году в Паневежисе, он является исследователем немецкого экзистенциализма, был переводчиком философских текстов, эссеистом. В 1967 году стал выпускником Факультета химии Каунасского политехнического института. В 1970–1973 годах обучался в аспирантуре Вильнюсского университета (ВУ).

Более 40 лет он преподавал философию в ВУ, в 2003-2012 годах был заведующим Кафедры философии. Академик, настоящий член Академии наук Литвы, она написал множество книг и статей по философии, перевел много трудов западных мыслителей.

В 1992 году А. Шлёгерис получил Национальную премию Литвы в области культуры и искусства.

Мышлению А. Шлёгериса свойственна сила философской проницательности, осмысление глубинных основ философии, парадоксальность, виртуозность языкового выражения, оригинальность и уважение к традиции, объединение рефлексии повседневного опыта с осмыслением основ западных философских текстов.

Среди написанного им – "Человеческий мир и экзистенциальное мышление" (Zmogaus pasaulis ir egzistencinis mąstymas), "Предмет и искусство: Два этюда онтологии художественного произведения" (Daiktas ir menas: Du meno kurinio ontologijos etiudai), "Бытие и мир: Фрагменты тихой жизни"(Būtis ir pasaulis: Tyliojo gyvenimo fragmentai), "Метафизика повседневности", "Метафизика картофеля" и многие другие работы.