Эту новость Delfi подтвердил член горсовета Томас Пачесас.
"Ушел из жизни политик. Настоящий политик. Компетентный человек, толерантный. Я не знаю, когда Алитус еще вырастит такого компетентного человека, каким был Юргис. Не могу поверить. Думаю, что напряжение последних недель могло привести к такому несчастью", – сказал Delfi Пачесас.
По предварительным данным, причина смерти Красницкаса - инфаркт. В пятницу у него диагностировали коронавирус. Коронавирусом болела и супруга Красницкаса.
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