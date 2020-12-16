Эту новость Delfi подтвердил член горсовета Томас Пачесас.

"Ушел из жизни политик. Настоящий политик. Компетентный человек, толерантный. Я не знаю, когда Алитус еще вырастит такого компетентного человека, каким был Юргис. Не могу поверить. Думаю, что напряжение последних недель могло привести к такому несчастью", – сказал Delfi Пачесас.

По предварительным данным, причина смерти Красницкаса - инфаркт. В пятницу у него диагностировали коронавирус. Коронавирусом болела и супруга Красницкаса.