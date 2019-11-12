По данным портала, мужчина с семьей уже какое-то время жил за границей и редко приезжал в Литву. Сообщается, что мужчина боролся с тяжелым заболеванием. О смерти Скучаса на странице в Facebook сообщил председатель партии "Путь смелости" Йонас Варкала.
"В 14.25 ч. по местному времени умер сын Аудроне Скучене Тадас", – сообщил Варкала и прибавил, что подробную информацию предоставят позже.
DELFI напоминает, что 8 ноября суд продлил арест Венцкене на два месяца. В Литву она была доставлена из США в минувшую среду. С февраля 2018 года Венцкене находилась в Чикагской тюрьме.Венцкене предъявлены обвинения в невыполнении постановления суда, оказании сопротивления стражам порядка, в том, что она мешала приставу выполнять свою работу и ударила в лицо Лаймуте Станкунайте. Экс-судья эти обвинения отрицает и говорит, что они политизированы. Венцкене сбежала из Литвы в 2013 году. В том же году суд лишил ее депутатской неприкосновенности.
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