Из-за сопротивления советской оккупации Б. Гаяускас провел в советских лагерях и тюрьмах 37 лет. В 1990 году он стал подписантом Акта о восстановлении независимости Литвы, в 1992-1996 годах был членом Сейма. Глава Центра исследований геноцида и резистенции жителей Литвы Тересе Бируте Бураускайте назвала Б. Гаяускаса "человеком-эпохой", который не отказался от своих принципов несмотря на тяготы заключения. "Он провел в тюремном заключении - обычно очень строгого режима - едва ли не большую часть своей жизни. И всегда сохранял свой стержень, ни на миллиметр не стал конформистом, не отказался от своих принципиальных установок ради своего личного благополучия", - сказала в четверг Т. Б. Бураускайте. Она подчеркнула, что Б. Гаяускас и на закате жизни оставался творческим человеком, совсем недавно вышла его книга. В своих мемуарах Б. Гаяускас писал, что после восстановления независимости Литвы его "цель его жизни и борьбы была достигнута". Выразивший соболезнования председатель Сейма Викторас Пранцкетис назвал покойного активным борцом за независимость Литвы, высланным за свои идеи, человеком, который всю жизнь посвятил Литве.

