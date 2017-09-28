Из-за сопротивления советской оккупации Б. Гаяускас провел в советских лагерях и тюрьмах 37 лет. В 1990 году он стал подписантом Акта о восстановлении независимости Литвы, в 1992-1996 годах был членом Сейма.
Глава Центра исследований геноцида и резистенции жителей Литвы Тересе Бируте Бураускайте назвала Б. Гаяускаса "человеком-эпохой", который не отказался от своих принципов несмотря на тяготы заключения.
"Он провел в тюремном заключении - обычно очень строгого режима - едва ли не большую часть своей жизни. И всегда сохранял свой стержень, ни на миллиметр не стал конформистом, не отказался от своих принципиальных установок ради своего личного благополучия", - сказала в четверг Т. Б. Бураускайте.
Она подчеркнула, что Б. Гаяускас и на закате жизни оставался творческим человеком, совсем недавно вышла его книга.
В своих мемуарах Б. Гаяускас писал, что после восстановления независимости Литвы его "цель его жизни и борьбы была достигнута".
Выразивший соболезнования председатель Сейма Викторас Пранцкетис назвал покойного активным борцом за независимость Литвы, высланным за свои идеи, человеком, который всю жизнь посвятил Литве.
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