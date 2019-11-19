Скончался бывший литовский дипломат Ричардас Бачкис

В 1994-1998 годах Р. Бачкис был послом Литвы во Франции.
Нынешний посол страны в Париже Нериюс Алексеюнас заявил, что Р. Бачкис был один из наиболее выдающихся литовцев диаспоры и внес большой вклад в восстановление и закрепление независимости Литвы.
"Это печальная весть. Мы лишились одного из наиболее выдающихся литовцев, который никогда не терял веру в независимость Литвы, внес вклад в идею ее восстановления в годы работы в Париже, а также сплачивал литовскую общину", – сказал BNS посол.
В 1989 году Р. Бачкис инициировал в Париже многотысячную демонстрацию "Балтийский путь".
По словам Н. Алексеюнаса, после восстановления независимости Литве особо важны были знания и связи Р. Бачкиса, в период его руководства дипломатической миссией в Париже.
Р. Бачкис также был президентом Общества любителей творчества литовского дипломата и поэта Оскара Милоша, писавшего на французском языке.
"Это был литовский светоч во французском поднебесье", – сказал Н. Алексеюнас.
Со среды по пятницу в литовском посольстве можно будет подписаться в книге соболезнований.
Соболезнования в связи с кончиной Р. Бачкиса во вторник выразил и премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.
"В вечность отправился представитель уважаемого рода, интеллектуал, бывший литовский дипломат Ричардас Бачкис. Я выражаю искрение соболезнования кардиналу Аудрису Юозасу Бачкису, близким, родным и друзьям в связи с уходом этой светлой личности", – говорится в соболезновании премьер-министра.
Р. Бачкис являелся братом кардинала А. Ю. Бачкиса.
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