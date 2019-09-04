На 48-ом году жизни скончался бывший литовский дипломат Ренатас Юшка.
Renatas Juška
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Эту информацию в среду подтвердил BNS близкий знакомый дипломата, политолог Раймундас Лопата.

Он утверждает, что не знает деталей.

С 1995 по 2014 год Р. Юшка работал в МИД, позднее был помощником европарламентария Пятраса Ауштрявичюса.

В 2013 году он был отозван с должности посла в Венгрии, когда в интернете были опубликованы сделанные тайно записи его телефонных разговоров.

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Соратник покойного, член сейма Жигимантас Павилёнис казал, что Р. Юшка был "одним из самых смелых, творческих и стратегических дипломатов".

"Ренатас делал все, чтобы Беларусь, Россия, Грузия и другие наши восточные соседи стали свободными и демократичными, за это был внесен в российский и белорусский черные списки", – сказал BNS Ж. Павилёнис.

Депутат отметил, что Р. Юшка был очень разочарован тем, что был вытеснен с дипломатической службы и хотел на нее вернуться, но не мог это сделать, пока руководство не менялось.

"Всегда буду вспоминать Ренатаса как символ самопожертвования, дипломата, готового отдать все за свою Родину", – сказал Р. Павилёнис.

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