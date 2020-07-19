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Портал LRT.lt сообщил, что в воскресенье скончался Освальдас Даугялис, литовский историк искусства и музеолог, а также директор Национального музея М. К. Чюрлениса. Эгле Комкайте-Балтушникене, заместитель директора Национального художественного музея им. М. К. Чюрлениса, подтвердила порталу новость о кончине.
Osvaldas Daugelis ir Walteris Kauffmannas A. Mečys studijoje Hamburge (Nacionalinis M.K.Čiurlionio dailės muziejus)
Osvaldas Daugelis ir Walteris Kauffmannas A. Mečys studijoje Hamburge (Nacionalinis M.K.Čiurlionio dailės muziejus)

По ее словам, О. Даугялиса не стало в воскресенье утром. По словам Э. Комкайте-Балтушникене, родственники шокированы, позже будет предоставлена дополнительная информация.

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